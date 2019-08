Postimehes Venemaa mõjutustegevusest ja propagandast mitmeid põhjalikke käsitlusi kirjutanud Roonemaa ütles ERR-ile, et tema jaoks oli see uudis ehmatav.

"Olgugi, et tegemist on ärilise otsusega, mis toimetust sisuliselt ei puuduta, muudaks see edaspidi meie vastava teemakajastuse rünnatavaks. Venemaa mõjutustegevus, sealhulgas vaenuliku propaganda levitamine telekanalites, on Eesti jaoks äärmiselt tõsine oht ja Postimees Grupp ei tohiks seda omalt poolt soodustada," ütles Roonemaa ERR-ile.

Roonemaa on Postimehes kirjutanud näiteks Baltnewsist ja Vene trollidest Facebookis.

Postimees Grupp AS võtab alates järgmise aasta 1. jaanuarist üle BMA Estonia OÜ telekanalite reklaamimüügi Eestis.

Postimees Grupi müügidirektori ja juhatuse liikme Raido Soomi sõnul on tegemist koostöölepinguga, mille käigus BMA Estonia OÜ omandisuhe ei muutu.

"Postimees Grupp ei osta BMA Estonia OÜ-s osalust, vaid asub haldama ettevõtte telereklaami müügitööd Eestis. Kõik seni sõlmitud reklaamikokkulepped võtab Postimees Grupp üle muutmata kujul," selgitas Soom.

Läbi koostööleppe lisanduvad Postimees Grupi telekanalite portfelli neli uut kanalit: PBK, NTV Estonia, REN-TV Estonia ja DOM Kino.