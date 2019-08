"Kokkulepe on see, et erakond ei pea teisele poolele mitte midagi välja maksma. Nõudmised olid erinevad, rahalised trahvid olid erinevad, aga täna on kõik liikumas selles suunas, et sõlmitakse kokkulepe erakonna ja teise poole vahel," ütles Korb ERR-ile.

"Me peame kinnitama, et me enam ilma loata pilti ei kasuta. Kui me peame vabandama ja me tõesti oleme midagi valesti teinud, siis me võime ka vabandada," lisas ta.

"Igal pool erinevad inimesed üritavad Keskerakonnast raha välja pigistada mitte ausate võtetega," kurtis Korb.

Jill Greenberg nõudis Keskerakonnalt ja ajalehelt Kesknädal 10 aastat tagasi pildistatud nutva lapse kunstilise foto loata kasutamise eest 57 500 eurot, sest pilti kasutati 2011. aastal Ärma talu vastases reklaamikampaanias.

Harju maakohus rahuldas Greenbergi hagi osaliselt ja mõistis erakonnalt välja 2800 eurot ja Kesknädalat välja andvalt MTÜ-lt Vaba Ajakirjandus 9800 eurot.

Keskerakond vaidlustas otsuse Tallinna ringkonnakohtus, kuid seal jäi maakohtu otsus püsima. Seejärel vaidlustas Keskerakond otsuse riigikohtus ja saavutas asja uueks arutamiseks saatmise.