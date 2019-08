Vaid piimapaki suurusena sündinud Kevin õpib kõndima, et lapsepõlve nautida

Kevini elu pole sugugi olnud selline nagu teistel temavanustel poistel. Kevin sündis ema 6. raseduskuul vaid 920 grammi raskusena ning pidi kohe hakkama oma elu eest võitlema. Isa Jaak Sõrmuse sõnul oli Kevin vaid piimapaki suurune.

Ema Merili Sõrmus selgitas, et kuna Kevin sündis sügavalt enneaegsena, ei hakanud tema jalad ja aju koostööd tegema.

1. klassi läks Kevin ratastoolis. Hiljem on ta pidanud kasutama rulaatorit ja keppe.

Nüüd, 11-aastaselt lõpetas poiss 3. klassi ja valmistub operatsiooniks, mis peaks tema liikumisvõimet parandama. Enne operatsiooni on aga Kevinil vaja treenida, et lihaseid tugevdada. Ema kinnitusel on üldiselt Kevini tervis väga tugev, ainult jalad ei tööta hästi.

"Ringvaade" küsis Kevinilt, mida ta kõige rohkem soovib. "Elada oma elu. Ongi kõik. /.../ Teha teisi asju, mida ma soovin, ja vahepeal magada. /.../ Ma isegi ei soovi mitte midagi. Mul pole unistusi. Mul on lihtsalt elu sees," vastas poiss.

Kevini enda hinnangul on tal kõndimine treenimisega palju paranenud.

Jaak Sõrmus kinnitas, et kõige rõõmsam hetk on olnud viimastel nädalatel, mil Kevin hakkas käima ühe kepiga. "Ta oli väga rõõmsameelne. Ta sai aru, et midagi väga suurt on toimunud," ütles isa.

Eeloleval nädalavahetusel toimub Peetri heategevusjooks Kevini toetuseks. Täpsemat infot heategevusjooksust saab ka Ringvaate Facebooki lehel

facecook.com/ringvaade.

Lisaks on võimalus anda panus Kevini kõndima aitamiseks, tehes annetuse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole ja märkides selgitusse: Kevin kõndima.

Kontod:

Swedbank EE682200221015828742

SEB EE261010220014910011

Luminor EE791700017000285384

LHV EE527700771000610813

Coop EE824204278603586607

Poisi unistuse täitumist on võimalik toetada ka fondi annetusnumbritel helistades:

helistades 900 5025, annetad 5 €

helistades 900 5100, annetad 10 €

helistades 900 5500, annetad 50 €