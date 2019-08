Süürias on äärmusrühmitus ISIS taas pead tõstmas ja taastamas oma võitlusvõimet sissirühmitusena, selgus teisipäeval USA kaitseministeeriumi raportist.

ISIS kasutab ära kohalike jõudude nõrkust ja on kinnistanud oma seisundit ka naaberriigi Iraagi mässuliste rühmituste seas.

"Hoolimata oma territoriaalse niinimetatud kalifaadi kaotusest, on ISIS taastamas Iraagis ja Süürias oma terroriorganisatsiooni võimekust," märgiti Pentagoni peainspektori büroo raportis.

Osaliselt on see tingitud sellest, et "džihadistide vastu sõdivad kohalikud jõud ei ole võimelised korraldama pikemat aega kestvaid operatsioone, mitut operatsiooni korraga ega hoidma enda käes pühasõdalastest puhastatud alasid," lisati hinnangus.

USA on oma väed Süüriast osaliselt välja viinud hoolimata sellest, et lääneriikide toel Süürias ISIS-e alistanud Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) vajavad rohkem väljaõpet ja varustust sissidevastasteks operatsioonideks, seisis raportis.

Pentagoni andmetel on ISIS korraldanud aprillist juunini Iraagis ja Süürias mõrvu, inimrööve, enesetapurünnakuid ja süütamisi ning loonud Iraagis stabiilsema juhtimis- ja logistikasõlme.

ISIS-e strateegia kahes riigis on tekitada kaotatud aladel segadust ja takistada kohalikel julgeolekujõududel "tõhusa kontrolli saavutamist ja korra säilitamist".

USA ISIS-e vastase koalitsiooni hinnangul on äärmuslaste rühmitusel Iraagis ja Süürias endiselt umbes 14 000-18 000 liiget, kelle seas on umbes 3000 välismaalast, seisis raportis.

USA president Donald Trump teatas detsembris Ühendriikide sõdurite peatsest väljaviimisest Süüriast otsusena, mis viis kaitseminister James Mattise tagasiastumiseni. Pärast seda liitlasi šokeerinud otsust on Washington teatanud, et asendab riigis tegutsevad paartuhat USA sõdurit koos Euroopa liitlastega loodava rahutagamisväega.

2014. aastal Süürias ja Iraagis loodud ISIS-e protoriik oli oma kõrghetkel umbes Suurbritannia suurune. Sestsaadik on ISIS kaotanud territooriumi USA juhitava koalitsiooni ning sellega liidus olevate Iraagi vägede ja SDF-i, Süüria valitsusvägede ja Venemaa ning Türgi sõjaliste operatsioonide tulemusena. SDF teatas ISIS-e viimase Süüria asustatud aladel asuva tugipunkti vallutamisest märtsis.