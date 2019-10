"On üks ütlemine, mida me tihti kasutame: me võime tulla ette hoiatamata ükskõik millisel ööl," ütles president ajakirjanikele. "Ei tule kõne allagi, et me taluksime kauem nende terrorirühmituste ähvardusi".

Valge Maja teatas pühapäeval, et Türgi alustab peagi oma "pikalt planeeritud operatsiooni" Süüria põhjaosas ning lisas, et Türgile jääb vastutus "kõigi piirkonnas viimase kahe aasta jooksul tabatud Islamiriigi pühasõdalaste eest".

Erdogan ütles, et lahendab piirkonnas viibivate ISIS-e vangide küsimuse koostöös Euroopa valitsustega.

"Piirkonnas on ISIS-e vange Prantsusmaalt, Saksamaalt, teistest riikidest. Nad väidavad, et neil puudub nende üle kontroll," ütles president. "Meie ei saa nende eest hoolitseda. Sellega tuleb tegelda."

Kurdide juhitavad Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) hoiatasid, et Türgi rünnak nende vastu võib nullida aastaid kestnud edukad operatsioonid Islamiriigi löömiseks.

Erdogan on ähvardanud kuid sõjalise rünnakuga Põhja-Süüria kurdi vägede vastu, millest paljusid tema valitsus peab terroristideks. USA demokraadid ja vabariiklased on hoiatanud, et Türgi rünnak saadab Ameerika liitlastele kogu maailmas murettekitava sõnumi.

"Türgi alustab peagi oma pikalt planeeritud operatsiooni Põhja-Süürias. Ühendriikide relvajõud ei toeta operatsiooni ega osale selles ning USA väed ei viibi pärast Islamiriigi territoriaalse "kalifaadi" purustamist enam piirkonnas," teatas Valge Maja pressisekretär Stephanie Grisham pühapäeval.

Valge Maja teatel tehti avaldus pärast president Donald Trumpi telefonikõnet Erdoganiga.

Valge Maja kritiseeris avalduses ka Prantsusmaad, Saksamaad ja "teisi Euroopa riike", kes ei ole oma ISIS-ega liitunud ja Süüria põhjaosas kinni peetud kodanikke repatrieerinud.

"Nüüd vastutab Türgi kõigi Islamiriigi võitlejate eest, kes on piirkonnas viimase kahe aasta jooksul kinni peetud," märkis Valge Maja.

Türgi presidendi kantselei teatel leppisid Erdogan ja Trump telefonivestluses kokku kohtuda novembris Washingtonis ja arutada turvatsooni loomist Süüria põhjaosas.

Türgi välisminister Mevlüt Cavusoglu teatas esmaspäeval, et Türgi "puhastab Süüria terroristidest".

"Tagame oma riigi olemasolu ja julgeoleku, puhastades selle piirkonna terroristidest," teatas välisminister Twitteris pärast USA teadet, et Washington ei ole Türgi kurdi äärmuslaste vastase operatsiooni vastu.

Ameerika väed on alustanud lahkumist Süüria Türgi piiri äärsetelt aladelt, teatasid USA toetatavad kurdi relvajõud esmaspäeval.

ÜRO valmistub seoses Türgi Süüria-operatsiooniga "halvimaks"

ÜRO teatas esmaspäeval, et valmistub Süüria kirdeosas "halvimaks" pärast Ühendriikide teadet kõrvaleastumisest, et võimaldada Türgil korraldada piirkonnas sõjalisi operatsioone.

"Me ei tea, mis juhtub... valmistume halvimaks," ütles ÜRO Süüria humanitaarkoordinaator Panos Moumtzis, kes rõhutas, et seoses operatsiooni tagajärgedega on "hulk vastamata küsimusi".