Olukord ähvardab läita Kesk-Aasia riigis poliitkriisi.

Kinnipidamise katse taustal on Atambajevi pinged tema mantlipärija, praeguse presidendi Sooronbai Džeenbekoviga, ning prokuratuuri süüdistus, et ekspresident ostis seadusvastaselt maad ning tegi korruptiivseid tehinguid.

Julgeolekujõudude esimene sissetung algas kolmapäeva hilisõhtul, kuid ebaõnnestus - hulk Atambajevi toetajaid osutasid julgeolekujõududele vastupanu, mõned aga barrikadeerisid end residentsi ning võtsid kuus julgeolekujõudude liiget pantvangi.

Seejärel teatati öötundidel teisest sissetungikatsest, kuid näib, et olukord on vähemalt esialgu läbi. Raadio Vaba Euroopa andmetel on eriüksuslased praeguseks külast tagasi tõmbunud, Atambajevi toetajad nõustusid aga pärast läbirääkimisi vabastama pantvangi võetud kuus võimuesindajat.

Asesiseminister Kursan Asanovi sõnul otsustasid võimud toetajate nõudmise täita ning taandusid.

Kirgiisi uudisteagentuur jg.24 teatas hiljem, et julgeolekujõud lahkuvad Koi-Taši külast, kuid üksikasju ei täpsustanud.

Tervishoiuministeeriumi teatel on vigastustega haiglasse toimetatud üle 50 inimese inimest. Üks eriüksuslane suri haiglas.

Ministeeriumi sõnul sai talle saatuslikuks püssikuul, mille tulistasid Atambajevi toetajad.

"Üks kuulihaavaga eriüksuslane toimetati (haiglasse) äärmiselt tõsises seisundis. Hoolimata elustamispüüdlustest ta suri," ütles ministeerium.

Ministeeriumi varasemal teatel oli haiglassetoimetatute seas 15 julgeolekujõudude liiget.

Atambajevi residents asub Biškeki lähedal Koi-Tašis. Atambajev, kes valitses 2011.-2017. aastani, oli viimastel nädalatel tema ja Džeenbeekovi vaheliste pingete tõustes residentsis julgeolekumeetmeid suurendanud.

Kokkupõrked julgeolekujõududega lahvatasid residentsis pärast seda, kui riiklik julgeolekukomitee GKNB teatas, et tema eriüksuslased alustasid "erioperatsiooni endise presidendi Almazbek Atambajevi kinnipidamiseks".

GKNB väitel olid eriüksuslased relvastatud ainult kummikuulidega, samas kui Atambajevi toetajad olid tulistanud vastu lahingmoonaga.

Koi-Tašist toimuvat Facebookis voogedastanud pealtnägija Mirbek Aitikejev aga ütles, et Atambajevi toetajad said tulirelvad eriüksuslastelt.

"Tema toetajad varastasid relvi eriüksuslastelt, kes masside pealetungi eest taganesid. Atambajev on veel oma kodus sees... Levivad kuulujutud, et saadetakse juurde lisajõude. Inimesed siin teevad ettevalmistusi," lausus Aitikejev.

Kohalikul ja välismeedial on raskusi Koi-Tašis asuvate töötajate kättesaamisega. Näib, et võimud segavad seal interneti- ja mobiiliteenust.

Külast on kadunud ka elekter, ütles Atambajevi erakonna liige Dmitri Ložnikov Vene riiklikule uudistekanalile Rossiya-24.

Prokuratuur süüdistab endist presidenti ebaseaduslikus maaostus ja korruptsioonis. Parlament võttis Atambajevilt juunis puutumatuse, kuid ta on eiranud kolme politsei kutset tulla ülekuulamisele. Süüdistuste keskmes on ühe tuntud allilmabossi vabanemine vangist Atambajevi ametiajal.

Atambajev tõotas seista süüdistustele vastu "lõpuni välja". Ta nimetas Džeenbekovi valitsust maffiaklanniks.

Mehed olid kunagi sõbrad ning Atambajev toetas Džeenbekovit, kui ta 2017. aastal presidendiks kandideeris. Mõni kuu hiljem pöörasid nad aga tülli, kui Atambajev hakkas pärast Džeenbekovi ametissesaamist teda avalikult kritiseerima.

Džeenbekovi kantselei sõnul peatas president oma puhkuse ühes järveäärses kuurordis ning kohtub neljapäeval oma julgeolekunõukoguga.

Konfliktil hoiavad kiivalt silma peal Hiina ja Venemaa, kelle poliitilised ja majanduslikud huvid Kõrgõzstanis Atambajevi ametiajal laienesid. Venemaal on seal ka sõjaväebaas.

Kyrgyzstan: Footage filmed by https://t.co/bIKxXdE7ai reporters showing police pelting an angry crowd with rocks. Yes, you read that right pic.twitter.com/pmjGDRwSSm