Venemaa peaminister Medvedev saabus rahutuste keskel Kõrgõzstani

Neljapäeva õhtul Kõrgõzstani saabunud Venemaa peaministri Dmitri Medvedevi hinnangul on Kesk-Aasia riigi jaoks selleks sajandiks revolutsioonide limiit täis.

"Minu hinnangul on ilmne, et 21. sajandil on Kõrgõzstan jõudnud oma revolutsioonidega piirini. Oleks tõeliselt halb, kui seda liiki sündmused tooksid kaasa poliitilise ja sellest tulenevalt majandusliku ebastabiilsuse riigis," lausus Medvedev riiki saabudes ajakirjanikele.

"See mõjutab suurt arvu selles riigis elavaid inimesi ja isegi meie Euraasia projekti," sõnas Vene peaminister.

Kõrgõzstan, kus on rahvarevolutsioonide toel võim vahetunud nii 2005. kui ka 2010. aastal, on Valgevene ja Armeenia järel Moskva tähtsaim liitlane endise Nõukogude Liidu aladel. Riigis asub Vene sõjaväebaas.

Medvedev saabus Kõrgõzstani seoses Euraasia Majandusliidu (EAEU) valitsusjuhtide kohtumisega Tšolpon-Atas. Vene peaminister avaldas lootust, et neljapäevased sündmused ei avalda kohtumisele mõju.

Kõrgõzstani julgeolekujõud pidasid neljapäeval teise haarangu käigus kahe päeva jooksul kinni endise presidendi Almazbek Atambajevi.

Kõrgõzstani jõuametkonnad püüdsid kolmapäeva õhtul Atambajevit tema residentsis ebaõnnestunult kinni võtta. Endise riigipea toetajate ja julgeolekutöötajate kokkupõrgetes sai surma üks eriüksuslane ning viga üle 50 inimese. Atambajevi toetajad võtsid kinni kuus eriüksuslast, kes lasti neljapäeva hommikul vabadusse.

Kesk-Aasia riigis kestab alates 2018. aasta algusest vastasseis Džeenbekovi ja Atambajevi vahel.

Aastatel 2011-2017 Kõrgõzstani presidendina töötanud Atambajev toetas Džeenbekovit, kui ta 2017. aastal presidendiks kandideeris. Enne seda oli Džeenbekov töötanud Atambajevi alluvuses peaministrina.

Paar kuud pärast Džeenbekovi presidendiks saamist pöörasid nad aga tülli, kui Atambajev hakkas pärast Džeenbekovi ametissesaamist teda avalikult kritiseerima.

Parlament tühistas juunis Atambajevi saadikupuutumatuse ja prokurör esitas talle korruptsioonisüüdistused. Prokuratuur süüdistab endist presidenti ebaseaduslikus maaostus ja korruptsioonis.

Kõrgõzstani võimud otsustasid Atambajevi kinni pidada pärast seda, kui ta eiras kolme politsei kutset ülekuulamisele tulla.