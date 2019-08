Atambajevi sõnutsi kavatsevad tema pooldajad koguneda Foorumi juurde, kus asub tema Kõrgõzstani Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peakorter. Ta ei välistanud ka meeleavaldust parlamendi juures.

"Pooled inimesed ütlevad, et lähevad Foorumi juurde, teine pool tahab minna Valge Maja (parlamendi) juurede. Algul läheme Foorumi juurde, pärast, kui vaja, läheme ka Valge Maja juurde," ütles Atambajev neljapäeval kohtumisel poolehoidjatega.

Atambajevi sõnul pöördusid pooldajad tema poole tähtajatu meeleavalduse ettepanekuga pärast kolmapäevast katset temalt jõuga vabadus võtta. Kõrgõzstani tevishoiuministeeriumi teatel sai Biškeki lähedal asuvas Koi-Tašis kokkupõrgetes surma üks eriüksuslane ning viga üle 50 inimese.

Atambajevi sõnul vastutab Koi-Taši ohvrite eest president Džeenbekov.

Ekspresident on kindel, et võimud ei vaja tema tunnistusi seotuses kuritegeliku autoriteedi Aziz Batukajevi ebaseadusliku vabastamisega ja Biškeki elektrijaama moderniseerimisega seotud korruptsiooniga.

"Olen mitu korda pakkunud neile võimalust vastata neile küsimustele. Kuid nad ei vaja tunnistusi, vaid Atambajevi suu sulgemist," ütles endine president.

Atambajevi sõnutsi olid tema pooldajad kolmapäeval tormijooksu ajal relvastamata, ta ise tulistas mitu korda, kuid "püüdis inimesi mitte tabada".

"Olen mitu kuud rääkinud, et lasen vastu. Siin on relv ainult minul. Istusin kolmandal korrusel. Lihtrahval ei olnud isegi kada. Televiisoris valetatakse, et rahval olid relvad," ütles Atambajev.

Ekspresident ütles ka, et on valmis osutama (vangi võetud?- Toim.) eriüksuslastele abi, ta palus oma poolehoidjatel anda nad üle korrakaitseametkondadele ja lubas teha seda neljapäeval.

Atambajev kinnitas, et ei ole Vene presidendi Vladimir Putiniga ühendust võtnud.

Eurasia.net kirjutab, et seni on Kõrgõzstani valitsus olnud viimaste sündmuste kommenteerimisel üsnagi vaoshoitud.

Julgeolekujõudude esimene sissetung algas kolmapäeva hilisõhtul, kuid ebaõnnestus - hulk Atambajevi toetajaid osutasid julgeolekujõududele vastupanu, mõned aga barrikadeerisid end residentsi ning võtsid kuus julgeolekujõudude liiget pantvangi.

Seejärel teatati öötundidel teisest sissetungikatsest, kuid näib, et olukord on vähemalt esialgu läbi.

Atambajevi toetajad lubasid kuus pantvangi hommikul vabaks lasta, kui võimud taanduvad. Asesiseminister Kursan Assanovi sõnul otsustasid võimud toetajate nõudmise täita ning taandusid.

Kirgiisi uudisteagentuur jg.24 teatas hiljem, et julgeolekujõud lahkuvad Koi-Taši külast, kuid üksikasju ei täpsustanud.

Tervishoiuministeeriumi teatel on vigastustega haiglasse toimetatud 45 inimest, kellest üks oli haiglas surnud eriüksuslane.

Ministeeriumi sõnul sai talle saatuslikuks püssikuul, mille tulistasid Atambajevi toetajad.

"Üks kuulihaavaga eriüksuslane toimetati (haiglasse) äärmiselt tõsises seisundis. Hoolimata elustamispüüdlustest ta suri," ütles ministeerium.

Ministeeriumi varasemal teatel oli haiglasse toimetatute seas 15 julgeolekujõudude liiget.

Atambajevi residents asub Biškeki lähedal Koi-Tašis. Atambajev, kes valitses 2011.-2017. aastani, oli viimastel nädalatel tema ja Džeenbeekovi vaheliste pingete tõustes residentsis julgeolekumeetmeid suurendanud.

Kokkupõrked julgeolekujõududega lahvatasid residentsis pärast seda, kui riiklik julgeolekukomitee GKNB teatas, et tema eriüksuslased alustasid "erioperatsiooni endise presidendi Almazbek Atambajevi kinnipidamiseks".

GKNB väitel olid eriüksuslased relvastatud ainult kummikuulidega, samas kui Atambajevi toetajad olid tulistanud vastu lahingumoonaga.

Koi-Tašist toimuvat Facebookis voogedastanud pealtnägija Mirbek Aitikejev aga ütles, et Atambajevi toetajad said tulirelvad eriüksuslastelt.

Kohalikul ja välismeedial on raskusi Koi-Tašis asuvate töötajate kättesaamisega. Näib, et võimud segavad seal interneti- ja mobiiliteenust.

Külast on kadunud ka elekter, ütles Atambajevi erakonna liige Dmitri Ložnikov Vene riiklikule uudistekanalile Rossija-24.

Prokuratuur süüdistab endist presidenti ebaseaduslikus maaostus ja korruptsioonis. Parlament võttis Atambajevilt juunis puutumatuse, kuid ta on eiranud kolme politsei kutset tulla ülekuulamisele. Süüdistuste keskmes on ühe tuntud allilmabossi vabanemine vangist Atambajevi ametiajal.

Atambajev tõotas seista süüdistustele vastu "lõpuni välja". Ta nimetas Džeenbekovi valitsust maffiaklanniks.

Mehed olid kunagi sõbrad ning Atambajev toetas Džeenbekovit, kui ta 2017. aastal presidendiks kandideeris. Mõni kuu hiljem pöörasid nad aga tülli, kui Atambajev hakkas pärast Džeenbekovi ametissesaamist teda avalikult kritiseerima.

Džeenbekovi kantselei sõnul peatas president oma puhkuse ühes järveäärses kuurordis ning kohtub neljapäeval oma julgeolekunõukoguga.

Konfliktil hoiavad kiivalt silma peal Hiina ja Venemaa, kelle poliitilised ja majanduslikud huvid Kõrgõzstanis Atambajevi ametiajal laienesid. Venemaal on seal ka sõjaväebaas.