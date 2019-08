Vabatahtlikud korraldasid haruldase linnu abistamiseks talgud

Niidurüdi on esimese kategooria kaitsealune lind, kelle arvukus on pidevalt kahanenud. Eestimaa Looduse Fond korraldab juba mitu aastat niidurüdi abistamiseks talguid, sest tihedas võsas see rannaniitudel pesitsev lind hakkama ei saa. Läänemaal Tahu rannaniidul alanud tööd sulelist ei sega, sest tema tänavune pesitushooaeg lõppes juulis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on sellepärast oluline, et tagada liigirikkus, mis rannaniitudel on ja peale selle meie talgud on praegu kuulutatud Tahu rüditalguteks, niidurüdi talgud. See tähendab seda, et siin elab väike kurvitsaliste perekonda kuuluv linnukene, niidurüdi, väga armas lind ja et temal oleks hea pesitsuspaik siis sellepärast me siin olemegi," rääkis vabatahtlik talgujuht Margit Salmar.

Rannaniitu aitavad korras hoida kariloomad, kuid tihedama männivõsa puhul on appi vaja ka inimesi. Vabatahtlike seas on neid, kes on Eestimaa Looduse Fondi talgutel esmakordselt, kuid on ka veterane.

Talgulised toimetavad Tahu rannaniidul laupäevani.