Kahe aasta eest NATO Baltimaade õhuturbemissioonil osalenud Hollandi lendurite lähedased said vene aktsendiga inglise keelt kõnelevatelt inimestelt telefoniähvardusi, kirjutas Hollandi ajaleht De Telegraaf.

"Sel ajal kui Hollandi hävitajate F-16 lendurid valvasid Eesti, Läti ja Leedu taevast, helistasid vene aktsendiga inglise keelt kõnelevad isikud nende partneritele koju. Nad esitasid üksikasjalikke küsimusi, mida nende partnerid Baltimaades teevad, mida nad sellest arvavad ja ütlesid, et parem kui nad lõpetaks selle tegevuse ja naaseks koju," kirjutas leht.

Kui palju inimesi selliseid ähvardusi sai, ei ole teada.

Clingendaeli kaitseinstituudi asjatundja Dick Zandee tõdes usutluses raadiojaamale NOS Radio 1 Journal, et "see on teada-tuntud nähe, kuid avalikustati esimest korda". Tema sõnul tulevad kõned "tõenäoliselt Venemaalt" ja näitavad sidesüsteemide haavatavust Vene luuretegevusele. "Teame sellistest juhtudest Leetu paigutatud sõjaväelastega. Neid trollitakse Venemaalt pidevalt," ütles asjatundja.

Kõned kodutelefonidele algasid pärast seda, kui piloodid helistasid oma telefonidelt koju, kirjutab De Telegraaf. Praegu on missioonisõjaväelastel keelatud tavavõrgust koju helistada, seda võib teha vaid kohaliku ettemakstud SIM-kaardiga.

Hollandi sõjaväeluureteenistus on neist kõnedest teadlik, kuid keeldus kommentaaridest.

Leedus asuvasse NATO liitlasvägede pataljoni kuulub 270 Hollandi sõdurit.