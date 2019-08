Töötukassast oma kvalifikatsiooni tõstmiseks sobivaid koolitusi otsides võib asutuse kodulehelt leida ka tõelist esoteerikat. Töötukassa väidab, et kui koolituse pakkujal on haridusministeeriumi koolitusluba, pole neil alust pakutava koolituse vahendamisest hoiduda. Ministeerium lükkab selle väite ümber.

"Õpime arvutama inimese " edu koodi". Arvutame koolituse käigus välja nii enda, kui soovi korral ka kaaslase elu edukoodi. Kirjutame lahti saadud koodi tähenduse elu lõikes. Saad vaadelda kattuvusi ka oma kaaslasega. Edu kood võimaldab sul teada saada, mida sa mingil aastal tegema peaksid, milline tuleb näiteks hea reisimise või puhkuse aasta, millisel eluaastal on sul "võitude number". Elu teeb kingitusi. Universum pakub uusi võimalusi."

Selline on "Edu, õnne ja suhete koodi" koolituse tutvustus töötukassa kodulehel. Koolitust korraldab MTÜ Võluvõru, seda viib läbi "klassikalse feng shui konsultant, runoloog, reiki meister" Heli Vaab, kes "omab sertifikaati reinkarnatsiooni seansside läbiviimiseks, pikaaegset praktikat karmapasside koostamisel ja ruunidega nõustamisel", nagu lektorit töötukassa kodulehel tutvustatakse. Koolitused toimuvad Võrus ja omaosalus on 20 eurot.

Töötukassa selgitusel algab kõik sellest, et koolituslubasid väljastab haridusministeerium. Ministeerium on väljastanud koolitusloa ka MTÜ-le Võluvõru.

"Oleme lähtunud sellest, et kui ministeerium on andnud koolitusloa, siis see on juba ministeeriumi poolt nö kinnitatud asi. Kuna kõigil, kellel on olemas luba, peavad olema võrdsed võimalused turul, siis saavad nad oma koolitusi meie lehele ka panna, inimene saab seal tutvuda koolitustega - see ei tähenda, et ta seda koolitust meie raha eest ka saab," selgitas töötukassa kommunikatsioonispetsialist Lauri Kool ERR-ile. "Kuna see hindamine ongi keeruline, siis me olemegi seni lähtunud sellest, et kellel on koolitusluba, see saab avaldada koolitusi ka meie lehel. Nii et seal on siis läbilõige meie koolitusturust."

Ministeerium: koolitusluba pole vaja

Haridusministeerium aga kommenteeris, et tegelikult ei ole täiskasvanute täienduskoolituste korraldamiseks vaja koolitusluba taotleda juba 2015. aastast. See nõue kehtib üksnes üldhariduse andmiseks.

"Muudatuse eesmärk oli muuta koolitusasutuste tegevus võimalikult läbipaistvaks, neil tekkis kohustus senisest oluliselt enam koolituste kohta infot avalikustada, näiteks õppe eesmärk ja õpiväljundid, õppe alustamise tingimused, õppe kogumaht, õppekeskkonna kirjeldus, koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni kirjeldus, õppe sisu jne, et täiskasvanud saaks enesetäiendamise osas teha iseseisvalt teadlikke valikuid. Ka polnud ministeeriumil varem piisavat ülevaadet koolitusasutuste tegevuse üle. Nüüd on Eesti hariduse infosüsteemis olevatele koolitusasutustele kehtestatud nõue anda regulaarset ülevaadet oma tegevuse kohta," selgitas ministeeriumi kommunikatsioonispetsialist Margit Kapak.

Kapak kinnitas, et muudatus on oma eesmärki täitnud: pilt on nüüdseks selgem ning koostöös töötukassaga otsitakse võimalikke lahendusi täienduskoolituste parema kvaliteedi tagamiseks.

"Edu koodi" koolitust korraldav MTÜ Võluvõru on seesama organisatsioon, mis taotles kevadel haridusministeeriumist luba "demokraatliku võlukooli" avamiseks, ent kelle taotlus jäi rahuldamata. Kuid nagu ministeerium selgitas, siis täiskasvanutele esoteerikaloengute pidamiseks nad koolitusluba ei vajanudki. Seega ei pea ka töötukassa koolitusluba omavate organisatsioonide registris näpuga järge ajama.

Esoteerikakoolitused võivad kaduda

Töötukassa möönab, et nad on kaalunud mingi tehnilise nn filtri loomist kodulehele.

"Ilmselt tuleb see ka ette võtta, aga ega see just asja odavamaks ei tee. Praegu on olnud pigem konsultant see filter, kes siis suunab inimese ikka talle vajalikku asja õppima. Laias laastus on koolitused tutvumiseks - see ei tähenda, et neid ka kindlasti saab," ütles Kool, lisades, et MTÜ Võluvõru koolitustel - ei sellel ega ka muudel - pole töötukassa vahendusel osalenud ükski inimene. Seega on konsultandist inimfilter seni toiminud.

Kool lisas, et toimib ka tagasiside põhimõte: kui õppijatelt on tulnud tagasiside, et koolitus on alla arvestust, on töötukassa andnud sellest omakorda teada ministeeriumile, kes siis peab otsustama, mida väljastatud koolitusloaga pihta hakata. Sellisel juhul on töötukassa seniks peatanud ka koolitaja võimaluse koolitusi nende lehele üles panna.

Kuna aga umbluukoolitused äratavad aeg-ajalt ikka avalikkuse tähelepanu - ka ERR on sellest varem kirjutanud -, on töötukassa uuendamas oma koostööpõhimõtteid, mis annaks organisatsioonile õiguse ise koolituste sobivuse üle otsustada.

Töötukassa juristid on nüüdseks sõnastanud, et neile sobiv koolitaja avalikustab nende veebilehel selliste täienduskoolituste andmed, kus omandatakse ameti- või muid oskusi ja mis on vajalikud tööle rakendumiseks või hõives püsimiseks.

Samuti ei avalda töötukassa uute põhimõtete alusel oma kodulehel edaspidi koolitusi, mille sisu on vastuolus avaliku huvi ühiskondlike väärtuste, kõlbluspõhimõtete, heade kommete või avaliku korraga.

Samuti jätab töötukassa endale õiguse otsustada, kas pakutavad koolitused on koolituskaardi koostööpõhimõtetega kooskõlas ja kuuluvad töötukassa veebilehel avalikustamisele. Kui need aga on avalikustatud, tuleb need töötukassa nõudmisel nende kodulehelt viivitamatult eemaldada. Kui seda ei juhtu, eemaldab töötukassa sellise koolituspakkumise ise.

Seetõttu peab Lauri Kool tõenäoliseks, et ka MTÜ Võluvõru "Edu koodi" koolitus läheb töötukassa kodulehelt kustutamisele.