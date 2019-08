Tallinna Jaani kiriku torn läheb remonti

"Jaani kiriku torn on peagi peidus valgete kilede taga, nii nagu on ka mõned aknad. Mis toimuma hakkab? Terve torn läheb väljast tellinguid täis, sest päris üleval, 50 meetri kõrgusel, on torni kandekonstruktsioon mitmest kohast päris tõsiselt pehkinud. See avastati piksekaitse paigaldamise eel ja on suur oht, et kandekonstruktsioon ei peaks vastu ja torni ülemine ots prantsataks Vabaduse väljakule, suunaga linnavalitsuse poole;" kirjutas koguduse õpetaja Jaan Tammsalu sotsiaalmeedias.

Kiriku torni, piksekaitse lõpetamise ja tornipleki vahetuseks eraldas Tallinna linn 135 000 eurot. Kogudus panustaks töödeks 4000 eurot.