Koguduse õpetaja Marko Tiitus märgib muinsuskaitseametile saadetud kirjas, et Jaani kiriku välisfassaad vajab lokaalseid krohviparandusi ja viimistluse värskendamist. Töö mahukusest tulenevalt on fassaadide remonttööd jagatud erinevatesse etappidesse ja esimese etapina on plaanitud ette võtta torni välisviimistluse korrastamine.

"Andmaks värske viimistluse saanud tornile lisandväärtust on kogudus välja pakkunud idee paigaldada torni ülemisse ossa seieritega kell. Kella rajamiseks ja kujundamiseks on mitu võimalust. Nende visuaalse väljanägemise on vormistanud Tõnno Habicht."

Ideekavandiga pakutakse kellale kahte varianti.

Esimesega paigaldatakse kell kirikutorni kolmele küljele ühele kõrgusele. Võimalikult suure ja seega nähtava numbriala saavutamiseks paigaldatakse kella võll keskmiste paarisakende vahele. Kella numbrid tehakse mustaks värvitud metallist. Numbrid on kujundatud rooma numbritega või roomanumbrite ja punktidega. Kella numbrialale jäävad paarisaknad jäävad alles ning kaetaks preforeeritud valge matrejaliga (metall, riie vms), nii jääksid aknad vaadeldavad ja funktsioneerivad, kuid kella suhtes taustale. Kell oleks ka valgustatud.

Teise variandiga paigaldataks kell vaid ühele küljele kas paarisakende kohale või alla. Kella numbriala jääks mõnevõrra väiksem, kui esimese variandi puhul. Kella numbrid tehakse mustaks värvitud metallist. Numbrid on kujundatud rooma numbritega või roomanumbrite ja punktidega. Ka selle variandiga oleks kell valgustatud.

Mõlemad ideekavandid on koostatud EELK Viljandi Jaani koguduse initsiatiivil seoses vajadusega teostada Viljandi Jaani kiriku fassaadil remonttöid ja värskendada viimistlust ning sooviga anda läbi ajanäitaja lisamise tornile lisaväärtus. Tegemist on ehitismälestisega ja kirik paikneb Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal.