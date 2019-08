Jüri Luige sõnul ei peaks Eesti Venemaa kopteribaasi pärast muretsema

Venemaa uudisteagentuuri TASS teade kopteribaasi rajamisest Soome lahes asuvale Suursaarele levis nii Eesti kui muu maailma meedias laialt.

Venemaale kuuluv Suursaar asub Soome lahe idaosas. Eesti rannikust on saar 55 ja Soome rannikust 40 kilomeetri kaugusel. Moodsad rakettide ja kuulipildujatega varustatud ründehelikopterid arendavad kuni 300 kilomeetrist tunnikiirust ja jõukas saarelt startides Tallinnani kahekümne minutiga. Teisalt - kaitseminister Jüri Luik kinnitab, et mingit täiendavat julgeolekuohtu see areng ei peegelda.

"Kui rääkida konkreetselt helikopteritest, siis meie jaoks suuremat ohtu muidugi põhjustavad maismaal paiknevad helikopterid. Meie piiri taga me räägime sadadest helikopteritest, nii et mis puudutab ohupilti, siis on sellised helikopterid meile kindlasti palju ohtlikumad, kui kõik muu," ütles Luik.

Ka Venemaa sõjandusekspert Pavel Felgenhauer ütles, et Eesti suhtes pole helikopterite asukohas Suursaarel või mujal idapiiri taga suurt vahet. "Mis vahet seal on, kas need helikopterid on Suursaarel või Ivangorodis. Lääne sõjaväeringkonna helikopterid ei ole ette nähtud sõjategevuseks merel, seega ma ei näe väga suurt ohtu."

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu tõdes et Venemaa käitumine nii meie õhupiiri rikkudes kui muude sammudega on olnud selglet provokatiivne. Ka see areng läheb tema sõnul sarnasesse konteksti.

"See on järjekordne Venemaa-poolne samm viia võimalikult läände siis oma sõjalist kohalolekut. Venemaa eesmärk on ilmselgelt sõjaliselt domineerida ja näidata seda, et meie poolt ettevõetud sammud on ebapiisavad. Aga ma arvan, et need sammud on siiski piisavad," arutles Stoicescu.

Minister Luige sõnul tuleb konkreetne asi asetada aga ka konteksti ehk antud juhul arvestada, et teate saatis välja Venemaa riiklik infoagentuur ning selle eesmärk ongi ärritada ja ehmatada. Luik märkis, et Venemaa meedia huvi Suursaare vastu kasvas seoses president Vladimir Putini visiidiga sinna juuli lõpus.

"Mäletate, kuidas väga võimsalt ta batüskaafis siis sukeldus Suursaare kõrvale. Ja kindlasti oli tollel ajal seal ka elavjõudu ja tehnikat. Aga ma arvan, et kui vaadata kõike seda kontekstis, siis põhjust muretseda küll ei ole," tähendas Luik. Ta lisas, et Venemaad häirib NATO aktiivsuse kasv meie piirkonnas.