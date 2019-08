Taksoäpp Uber teatas oma Tallinna klientidele, et suure nõudluse tõttu kehtestasid nad tipptunnihinnad koos miinimumtasuga, et motiveerida oma juhte sel ajal enam teenust pakkuma.

Tipptunnil peab Tallinnas Uberist tellitud taksot kasutav klient arvestama kaheeurose baastasuga, millele lisandub 17 senti igalt minutilt ja 46 senti igalt kilomeetrilt. Lisaks kehtib tipptunnil sõidu miinimumtasu, milleks on 4.20 eurot.

Need hinnad kehtivad aga üksnes tavamasinale, mida ka tipptunniväliselt on niigi raske saada. Uberil on olemas ka kõrgema hinnaga sõidukid, nn Uber Select, mis tulevad tavaliselt kiiresti kohale. Neile kehtib tipptunnil veel kõrgem tasumäär: baastasu on kolm eurot, millele lisandub iga minuti kohta 17 senti ja kilomeetri kohta 50 senti. Uber Select masinaga tipptunnil sõites on miinimumtasu 4.80 eurot.

Tipptund on Uberi määratluse järgi tööpäeviti kell 08-10 ja 16-19 ning reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti kell 22-04.

Tipptunnihinnad kehtivad alates 9. augustist.

"Tõstame kogu Tallinnas sõidu hindu tipptundidel, et ergutada meie partnerjuhte Uberi rakendust kasutama just sellel ajal," põhjendas ettevõte hinnatõusu oma klientidele.