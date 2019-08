Kui praegu on Pärnu maantee ning Piiri ja Planeedi tänava vahele jääval võsastunud alal ühes servas krematoorium ja teises gaasitankla, siis sealsete kinnistute omaniku Pauluse koguduse plaani järgi võiks sinna rajada kaubanduskeskuse ja tootmishooned, kirjutab Sakala.

Piiri tänav 1 kinnistu, kus selle nädala keskel põlesid mahajäetud maja ja kuur, jõudis Pauluse koguduse õpetaja Allan Praatsi sõnul kogudusele siis, kui osaühing Felkrem hakkas lähedusse krematooriumi planeerima. Tehingu käigus ostis Felkrem Piiri tänav 1 asuva krundi ja mahajäetud maja ning vahetas selle Viljandi Pauluse kogudusega maalapi vastu, millel krematoorium praegu tegutseb.

Toonane tehing oli Praatsi sõnul põhjendatud sellega, et kogudus sai nii endale mitu kõrvuti asuvat kinnistut. Ka Piiri tänav 1 krunti ümbritsev kinnistu aadressiga Planeedi tänav 1 on Viljandi Pauluse koguduse omandis. Sellest ajast peale oli kogudus otsinud mahajäetud majale lammutajat, kuid ei leidnud seda.

Allan Praatsi sõnul on Arco Vara kinnisvarabürooga kokku lepitud, et too otsib investoreid, kes oleksid nõus ostma kruntidele ehitusõiguse, et kehtiv detailplaneering saaks ellu viidud. 2013. aastal vastuvõetud detailplaneeringu järgi on suur maalapp jaotatud kuueks krundiks. Lisaks juba olemasolevale tanklale ja krematooriumile on planeeringusse märgitud kolm tootmishoone maad, üks haljasala ning üks kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa.

Planeeringu järgi võiks Pärnu maanteega piirnevale krundile tulla suurem ärihoone või tootmisettevõte, mille fassaad ja parkla oleksid Pärnu maantee ja Planeedi tänava nurga poole. Praegu on kogudusel hoonestusõiguse kokkulepe Eesti Gaasi gaasitanklaga ning selle kõrvale parkla rajamiseks on kokkulepe sõlmitud osaühinguga Biometaan. Ülejäänud maa-ala kohta on kokkulepe Suja Ehitusega, kes seal pinnast täidab.

Praatsi sõnul oli seal lohk ning et maa võimalikule investorile kinnisvara arendamiseks ehituskõlblikuks muuta, sõlmiti Suja Ehitusega kokkulepe. Tegevus on kooskõlastatud keskkonnaametiga, kes jälgib, et täitmiseks ei kasutataks ehitusrämpsu. Arco Vara kodulehel oleva kuulutuse järgi müüakse Planeedi tänav 1 kinnistu hoonestusõigust ning soovi korral on võimalik valida sobiva suurusega tükk hoonestusõiguse seadmiseks.

Hoonestusõiguseks pakutava maa suuruseks on märgitud 3,69 hektarit.