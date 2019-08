Tallinna Nõmme linnaosa vanem ja Liiva kalmistule krematooriumit rajava matusebüroo MT Memoris OÜ esindajad möönavad ümbruskonna mõnede elanike muret krematooriumi pärast, kuid kinnitavad, et see ei hakka kedagi häirima.

"Osa piirkonna elanikest on tõesti teema osas emotsionaalsed. Ühelt poolt on elanike hirmud mõistetavad, sest surma ja matustega seonduv tekitab paljudes kõhedust, aga krematoorium rajatakse tegutseva kalmistu juurde," ütles Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis ERR-ile, lisades, et ümbruskonna elanikke informeeriti plaanidest meedia vahendusel.

Tema sõnul võeti Valdeku 113 kinnistu detailplaneering vastu 2015. aastal ning Nõmme linnaosa valitsus korraldas detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tänavu 28. jaanuarist kuni 10. veebruarini 2019. Selle kohta avaldati ka teated Eesti Päevalehes ja ajalehtedes Pealinn ja Nõmme Sõnumid ning Tallinna veebilehel. "Puudutatud isikuid teavitati 15. jaanuaril 2019 planeeringu avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast tähitud kirjaga. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste avaliku väljapaneku kestel linnale ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud," märkis Šillis.

"Kahetsusväärne, et info elanikeni jõudnud ei ole," ütles Šillis ja lisas, et matusebüroo on lubanud oma plaane kohalikele elanikele tutvustada selle aasta 37. nädalal.

Krematooriumi ehituse on tellinud Valdeku 113 kinnistu omanik Memoris Krematoorium OÜ, mille tegevjuht Tarko Tuisk ütles, et plaanide kohaselt peaks tänavu juulis alanud ehitustööd lõppema järgmise aasta juulis.

Tuisk ütles ERR-ile, et büroo töötajad kavatsevad lähedalasuva Raku asumi murelikele elanikele veelkord krematooriumi rajamist selgitada. "Lähme räägime, mis see on ja mida endast kujutab," ütles ta. Tuisu sõnul on Eestis krematooriumid töötanud juba paarkümmend aastat ning nende suhtes ei ole seni suuremat vastuseisu avaldatud. "Lisaks on ka see valdkond edasi arenenud ning midagi häirivat ei tohiks krematoorium ümbruskonnale põhjustada," märkis Tuisk.

Liiva kalmistu tegutseb juba 1930ndatest aastatest, Raku majad on märksa hiljem ehitatud, mistõttu sealsed elanikud peaksid olema sellega arvestanud, märkis Tuisk. "Kuhu siis veel krematooriumi ehitada, kui mitte surnuaia juurde," ütles ta. Tuisu kinnitusel tuleb krematoorium moodne ning tänava poole jäävad paistma ainult selle avalikud ruumid.

Rajatava Liiva krematooriumi distants elumajadest on umbes sama, mis Pärnamäe krematooriumi kaugus elamutest, märkis Šillis.

Krematooriumi vastased korraldasid 28. augustil piketi, millele kogunes mõnikümmend inimest. Ka sotsiaalmeedia nõmmekate grupis on olnud arutelu krematooriumi teemal, kus selle rajamise vastased toovad ühe näitena tänavu juulis toimunud intsidenti Maardu krematooriumis, mille tagajärjel paiskus ümbruskonda haisvat musta suitsu. Üks piketi korraldanutest ütles ERR-ile, et ümbruskonna inimesed nävad, et kalmistu lähedal napib juba praegu parkimiskohti ning nad kardavad ka oma kinnisvara hinna vähenemist.