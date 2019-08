Keskkonnateadlane: katastroofi vältimiseks on vaid paar aastakümmet ja muuta tuleb kõike

Kliima ja keskkonna seisukohalt on nii inimkonnal kui ka Eestil vaid paar aastakümmet, et kõik ümber mängida: energiatootmine, toidutootmine ja põllumajandus ning traditsiooniline loodushoid. Keskkonnakatastroofi vältimiseks peavad muudatused olema suured ja põhimõttelised, toonitas keskkonnateadlane Aveliina Helm arvamusfestivali arutelul, mis keskendus kasvu piiride otsimisele.

"Kliima- ja keskkonnateadlased on 40-50 aastat hoiatanud just tänase seisundi eest. Viimase 60 aastaga oleme kahekordistanud kasvuhoonagaaside hulga atmosfääris ning jõudnud selleni, et isegi kui me otsustaksime hakata väga innovaatilisteks, võime sattuda olukorda, kus ükski muudatus enam ei suuda olukorda muuta," seletas Helm.

Samal ajal on Eesti riik tema sõnul kokku pannud energia- ja kliimakava, mis eirab teadmisi keskkonna seisundist.

"Eestit iseloomustabki väga fragmenteeritud lähenemine kogu probleemile ning teadmispõhisuse ignoreerimine," märkis keskkonnateadlane.

Tema sõnul oleks kõige pakilisem samm keskkonnakatastroofi vältimiseks teema pakilisuse tunnustamine.

"Keskkonnakriisi käsitletakse endiselt tulevikuprobleemina, kuigi sellega tuleks hakata tegelema kohe. Kliima ja keskkonna seisukohalt on meil kaks dekaadi, et kõik ümber mängida: kuidas me toodame energiat, toidutootmine ja põllumajandus, ökoloogiline taastamine ja lühiajaliste saasteainete piiramine."

Aveliina Helm nentis, et kui 2050. aastaks oleks võimalik jõuda nn süsinikneutraalsuseni, suudab inimkond jääda maakeral stabiilselt elama.

"Need muudatused peavad olemas suured ja põhimõttelised. Täna näiteks subsideeritakse fossiilkütuseid kaudselt või otseselt 5,2 triljoni dollari ulatuses. Kui me suunaks sellest kas või 10 protsenti taastuvenergiasse, saavutaksime kaskaadefekti. Ning jah, muudatused võivad hõlmata ka väga ebamugavaid valikuid, näitkes et me ei saagi metsi üldse raiuda või peamegi lihasöömist vähendama," selgitas ta.

Tartu ülikooli teadusprorektori Kristjan Vassili sõnul sõdib aga keskkonna vastupidavusega arvestamisele kogu evolutsioon.

"Inimene liigina on programmeeritud nii, et me tahame kogu aeg rohkem."

Sama kinnitasid ka inimgeograaf Tiit Tammaru, kes viitas tõsiasjale, et rändevood – hoolimata nende algsetest põhjustest – liiguvad alati suurema heaoluga riikide suunas.

Majandusteadlane Kadri Ukrainski seletas seda faktiga, et inimesed võrdlevad end pidevalt teiste inimestega oma ajas, mitte näiteks kiviajaga.

"Lisaks võrdleme end läbi aja iseendaga ja oma sissetulekutega – kui need peaksid tagasilöögina vähenema, oleme õnnetud. Samas pole õnnelik olemine inimeste jaoks seotud ainult tarbimisega ning majandusteadlased püüavad koostöös pshühholoogidega aru saada, mis on õnnelikkuse alused."

Aveliina Helmi sõnul tuginebki inimloomuse suurel kasvuihalusel kogu reklaamitööstus.

"Inimesi mõjutavad paljud välised tegurid. Samas pole tõsi, et kogu maailmas tahavad kõik hakata elama nii nagu meie. Tihti kuuled, et mis siis küll saab, kui Indias tahetakse hakata sööma rohkem liha. Tegelikult ei taheta, vaid soovitakse süüa ikka sama kohalikku toitu."