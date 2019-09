ÜRO: elektritootmine taastuvallikatest on kümnendiga neljakordistunud

Energiatootmine taastuvallikatest on viimase kümne aastaga neljakordistunud, kuid raugematu energianõudluse kasv on viinud emissioonide kümneprotsendilise kasvuni, teatas ÜRO neljapäeval.

Alates 2009. aastast tehtud investeeringud taastuvenergiasse peaks käesoleva aasta lõpuks jõudma 2,6 triljoni dollari tasemeni. Investeeringuid on vedanud päikesepaneelide erakordne hinnalangus, teatas ÜRO roheenergia aastaraportis, mida aitasid koostada Frankfurdi rahandus- ja halduskool ning Bloomberg New Energy Finance (NEF).

Taastuvenergia tootmisvõimsus on kerkinud 2009. aasta 414 gigavatilt 1650 gigavatini ja taastuvallikad moodustavad nüüd 12,9 protsenti maailma elektritoodangust.

Hoolimata alternatiivenergia sööstust on kasvanud ka energiasektori kasvuhoonegaaside heide, mis tõusis mullu ajalooliselt kõrgele.

ÜRO keskkonnaprogrammi (UNEP) tegevdirektor Inger Andersen kiitis neljapäeval taastuvenergia uskumatu kasvu kümnendit.

"See näitab, et üleminek energiasektoris on käimas," ütles UNEP-i finantsjuht Francoise d'Estais AFP-le. "See ei ole endiselt piisavalt kiire, et maailm suudaks täita oma kliima- ja arengueesmärke."

Raporti autorid märkisid, et taastuvenergiale üleminekut on eelkõige toetanud selle odavnemine. Päikeseenergia hind on alates 2009. aastast langenud 81 protsenti, samas kui maismaa tuuleenergia on aastakümnega odavnenud 46 protsenti.

"Kui rändaksime ajas tagasi, oleks me selle üle, mis vahepeal on toimunud, hämmingus," lausus NEF-i peatoimetaja Angus McCrone. "Taastuvenergial oli maine, et see on võrdlemisi kallis, riigiabist sõltuv ja mingis mõttes rikka majanduse luksus. See oli kindlasti argument fossiilsete kütuste poolelt."

Raportis öeldi, et taastuvenergia kasutamisega hoiti ära kahe miljardi tonni jagu süsihappegaasi heidet. Samas jätkas emissioon elektritootmisest endiselt kasvu.

"Taastuvallikate kasvu arvestamine räägib ainult pool lugu," ütles Frankfurdi rahandus- ja halduskooli peateadur Ulf Moslener. "Kui ma olen dieedil, ei saa ma lugeda ainult salateid, mida ma söön, vaid ka šokolaadikooke. Seega on küsimus fossiilsete kütuste väljavahetamises ja ma näen seda arvestatava väljakutsena."

Raportis toodi välja 30 riiki, mis on viimasel aastakümnel investeerinud taastuvenergiasse üle miljardi dollari. Paljud neist on ka suured fossiilsete kütuste tootjad ja kasutajad. Näiteks Hiina, mis moodustab umbes 29 protsenti inimtekkelisest süsihappegaasi heitest, oli kaugelt suurim taastuvenergiasse investeerija, eraldades selleks 760 miljonit dollarit.

Hiinat otsesõnu nimetamata ütles McCrone, et osal riikidest on energiasektoris mõneti lõhestunud isiksus - nad tahavad säilitada fossiilsete kütuste turu, millest nad tulu teenivad, kuid teisest küljest ei taha nad tehnoloogilises võidujooksus maha jääda ja taastuvenergiast kõrvale jääda.