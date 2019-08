Ukraina ekspresident Porošenko viibis üle kolme tunni ülekuulamisel

Interfaxi korrespondendi teatel lahkus Porošenko korrakaitseametnike saatel ja keeldus ajakirjanikele kommentaare andmast.

Kuni Porošenkot üle kuulati, piketeerisid tema lapsed Mõhhailo, Jevga ja Olesja hoone ees plakatitega oma isa toetuseks.

Ekspresidenti küsitleti tunnistajana võimalikus maksudest kõrvalehiilimise asjas telejaama Prjamii ostmisel.

Porošenko advokaat Igor Golovan ütles, et tema kaitsealune on tunnistaja kolmes kriminaalasjas, mida uurib riiklik uurimisbüroo.

"Kõik kriminaalasjad algatati kuriteosündmuseta. Kui rääkida tänasest päevast, siis jutt on niinimetatud telejaama Prjamõi asjast... Ainus, mida saan öelda, et me ei ole saanud isegi ühtegi vihjet... milline maks nimelt, millises summas ja millises jurisdiktsioonis meil maksmata on, arvan, et sellest ei saa aru ka uurija," lausus Golovan.

"Mis puudutab niinimetatud rahapesu, siis seal ei ole üleüldse millestki rääkida. Tunnistaja Petro Oleksijovõtš andis nii palju kui suutis ammendavad vastused," märkis advokaat pärast küsitlemist. Samas lisas ta, et büroo ei lubanud tal kohtueelse uurimise andmeid avaldada.

Küsimusele, millistes asjades Porošenko täpsemalt tunnistaja on, kostis Golovan: "Täna me ületasime plaani, sest päriti ka tehase Kuznja na Rõbalskomu asja kohta. Andsime täiendavaid vastuseid... ja kuulati täiendavalt üle... Porošenko oli seni tunnistaja kahes menetluses (telejaama Prjamõi ja tehase Kuznja na Rõbalskomu asjas) täna räägiti meile veel ühest.

2019. aasta mais ütses Viktor Janukovõtši aegne presidendikantselei aseülem Andri Portnov, et kavatseb teha riiklikule uurimisbüroole avalduse Porošenko ja tema lähikondlaste kuriteo kohta. Muu hulgas oli tema sõnutsi juttu Panama off-shore'idest, sõjaväelt riisumistest, samuti riigikaitsetellimusest tehasele Kuznja na Rõbalskomu.

23. mail ütles uurimisbüroo direktor Roman Truba, et uurib Portnovi avaldust Porošenko majanduskuritegude kohta. Tema sõnutsi oli juttu "teatavate majanduskuritegude sooritamisest, mis seonduvad tehasega Kuznja na Rõbalskomu.

3. juulil ütles Portnov, et kohus rahuldas uurijate taotluse pääseda ligi telejaama Prjamii ja tehase Kuznja na Rõbalskomu paberitele. "Faabulaks on kuritegeliku tulu pesemine, off-shore'id, aktsiate vormistamine varisikute nimele ja maksudest kõrvalehiilimine," selgitas Portnov.

25. juulil Porošenko juba andis tunnistusi, mis puudutas tehase Kuznja na Rõbalskomu ostu-müügitehingut, selle ostis Porošenkolt 2018. aasta sügisel ärimees Sergi Tõgõpko.