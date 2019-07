Ukraina keskvalimiskomisjon on lugenud kokku kõik pühapäevastel parlamendivalimistel antud hääled ning valimistulemuse kohaselt sai tugeva võidu president Volodõmõr Zelenski erakond Rahva Teener. Ülemraadasse pääses parteinimekirjade arvestuses viis erakonda.

Kokku hääletas Ukraina valimistel 14 613 292 inimest ehk 49,84 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, vahendas Unian.

Erakonna Rahva Teener poolt hääletas 43,16 protsenti valijatest.

Teisele kohale jäi venemeelseks peetav ja osaliselt kunagise Regioonide Partei alusel moodustatud Opositsiooniplatvorm - Elu Nimel. Oligarh Viktor Medvedtšuki erakond sai 13,05 protsenti häältest.

Kolmandale kohale jäi kunagise peaministri Julia Tõmošenko partei Batkõvštšina toetusega 8,18 protsenti.

Neljandal kohal on 8,1 protsendiga ekspresident Petro Porošenko erakond Euroopa Solidaarsus.

Viimasena pääses ülemraadasse erakond Hääl, mille liidriks on tuntud muusik Svjatoslav Vakartšuk ja mille poolt hääletas 5,82 protsenti valijatest.

Ülejäänud erakondade eest hääletas vähem kui viis protsenti valijatest.

Ülemraada 424 kohast 199 valitakse ühemandaadilistes ringkondades ning ülejäänud kohad täidetakse vastavalt parteinimekirjadele antud häältele. Ukraina parlamendis on kokku 450 kohta, kuid kuna Venemaa poolt annekteeritud Krimmis ja nn separatistide käes olevatel Ida-Ukraina aladel valimisi ei toimu, on selle võrra vähem ka kohti uues parlamendis. Selleks, et saavutada praeguses ülemraadas absoluutne häälteenamus, pidi partei koguma vähemalt 225 kohta.

Käesoleva aasta valimistel järel näeb ülemraada välja selline:

Rahva Teener - 254 kohta;

Opositsiooniplatvorm-Elu Nimel - 43 kohta;

Batkõvštšina - 26 kohta;

Euroopa Solidaarsus - 25;

Hääl - 20 kohta.

Ühemandaadiliste ringkondade arvestuses sai ülemraadasse ka väikeparteide poliitikuid ja üksikkandidaate. Muude parteide poliitikuid on uues ülemraadas 10 ning sõltumatuid kandidaate 46.