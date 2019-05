Esmaspäeval ametisse astunud Zelenskõi saatis sama dekreediga praeguse parlamendi ehk ülemraada koosseisu laiali.

Zelenski teatas eelmise riigipea liitlaste ülekaaluga parlamendi laialisaatmisest esmaspäeval napilt pärast ametivande andmist. Teisipäeva hommikul asus ta poliitikajuhtidega olukorda arutama.

Bohdani sõnul näitas kohtumine seadusandjatega, et nad on valmis Zelenskõi pakutud valimismuudatused vastu võtma.

Ukraina kaitseminister jätkab ametikohustuste täitmist

Ukraina kaitseminister Stepan Poltorak kavatseb jätkata oma kohustuste täitmist pärast tagasiastumisavalduse esitamist, sest Ukraina relvajõude ei saa sõja ajal juhita jätta.

"Töötan edasi, täidan oma kohust, kuni ülemraada langetab otsuse, sest sõjaseisukorras olevas riigis on ohtlik jätta relvajõude juhita," ütles Poltorak teisipäeval ajakirjanikele.

Kaitseministri sõnul kavatseb ta esitada president Volodõmõr Zelenskile lahkumisavalduse juba kolmapäeval, 22. mail.

"Olen otsuse enda jaoks juba langetanud ja ütlesin seda presidendile veel üleeile, enne ametisse vannutamist ... Ma ei saanud seda kirjutada varem, sest Volodõmõr sai presidendiks alles eile, pärast vannutamist, ootasin, kui ta annab Ukraina rahvale vande ja esitan talle tagasiastumisraporti," sõnas Poltotak.

Kreml: sanktsioonid sõda Ukrainas ei lõpeta

Kreml hoiatas teisipäeval Ukraina uut presidendi Volodõmõr Zelenskit Washingtonilt uute Vene sanktsioonide taotlemise eest, märkides, et see ei aita lõpetada sõda Ida-Ukrainas.

Zelenski on oma prioriteediks nimetanud sõja lõpetamist Venemaa toetusega nn mässulistega Ida-Ukrainas. Konfliktis on alates 2014. aastast hukkunud umbes 13 000 inimest.

Zelenski kohtus esmaspäeval USA delegatsiooniga, mida juhtisid energiaminister Rick Perry ja senaator Ron Johnson. Ta ütles neile, et Washington peaks Moskvale uusi sanktsioone kehtestama.

"Me ei suuda üksi toime tulla Venemaa agressiooniga Donbassis ja Krimmis," vahendas presidendi pressiteenistus tema sõnu kohtumisel.

"See retoorika ei aita Ukrainal lahendada probleeme kagus," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Peskovi sõnul peaks Ukraina jääma lääneriikide vahendatud rahuleppe juurde, kui see tahab sõda lõpetada.

"USA ei saa täita Minski kokkulepete tingimusi. Ka Venemaa ei saa neid täita," lausus ta. "See on Kiiev, kes saab ja peab neid täitma."

Moskva: Ukraina ei ole valmis järjekordseks Minski kohtumiseks

Ukraina kontaktrühma järjekordne kohtumine lükatakse edasi, sest Kiiev ei ole selleks valmis, teatas Moskva teisipäeval.

Venemaa esindaja läbirääkimistel Boriss Grõzlov ütles ajakirjanikele, et kontaktrühm pidi Minskis kogunema 22. mail.

"See tärmin pandi paika varakult, Kuid Kiiev ütles, et ei ole valmis osalema. Vastavalt lükatakse kontaktrühma kohtumine edasi," lausus ta.

"Selle osalised soostusid andma Kiievile mõistlikku lisaaega," ütles Vene esindaja, avaldades lootust, et Ukraina ametikandjate tagasiastumised ning ülemraada laialisaatmine ei saa ajendiks Minski protsessi põhjalaskmisele.

Kontaktrühma kuuluvad Ukraina, Venemaa ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE).

Volker kiitis Porošenko tööd Ukraina presidendina

Ukraina nüüdseks ametist lahkunud president Petro Porošenko kohtus USA eriesindajaga Ukraina küsimustes Kurt Volkeriga, mille käigus Volker andis Porošenko tegevusele presidendina kõrge hinnangu.

Porošenko pressiteenistuse teatel kinnitas Volker talle, et USA jääb Ukraina kõrvale seisma vastu Venemaa agressioonile ja aitama taastada Ukraina iseseisvust ja terviklikkust, samuti Ukraina reformisuundumuse muutumatuse vajalikkust.

Kohtumisel märgiti, et täna nagu ka viis aastat tagasi sõltub palju riigipea juhiomadustest, tema tarkusest ja strateegilisest nägemusest, sest Ukraina väljakutsed ei ole kuskile kadunud. Märgiti ka, et Ukraina peab vääramatult püsima Euroopa ja NATO-ga lõimimise teel.

Porošenko andis Volkerile üle Vürst Jaroslav Targa aumärgi viienda järgu.

Klimkin: Zelenski külastagu kõigepealt Brüsselit ja Washingtoni

Ukraina senine välisminister Pavlo Klimkin pidas otstarbekaks, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastaks esimeses järjekorras Brüsselit ja Washingtoni.

"Esimeste sammude seas peavad kindlasti olema visiidid Brüsselisse ja Washingtoni. Ja seal tuleb esitada selge nägemus Ukraina muutustest. Selleks saab kasutada Toronto reformikonverentsi, sest on olemas Kanada peaministri Justin Trudeau kutse sinna," ütles Ukraina välisminister usutluses portaalile lb.ua.

Tema hinnangul võiks Zelenski esitada neil visiitidel oma üldnägemuse reformidest.

"Kuid presidendiks valiti tema, tema langetab otsuse," märkis Klimkin.

Vastuseks küsimusele, kuidas peaks Zelenski rajama suhtluse Venemaaga, kostis minister: "Ta mõistab, et selleks on vaja meie välismaiseid sõpru ja partnereid. Ta toetub kindlasti nendele ja räägib Venemaaga nende toel. Toetan seda üheselt mõlema käega. On see Normandia formaat või USA või käib see paralleelselt, loovaid mõtteid on palju, sellega tuleb tööd teha."