Venemaal kavandatakse uue taksoseadusega vahendajatele uusi reegleid

Moskvas on 50 000 taksot, kelle kliendideks on iga päev üle 900 000 reisija. Enamus neist tellib taksot mobiilirakenduse ehk taksoteenuste vahendajate kaudu ja just need firmad võtab uus seadus luubi alla, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Riigiduuma transpordikomitee liige Aleksandr Starovoitov näeb tulevikku mustades toonides.

"Ausalt öeldes, ma õudusega kujutan endale ette, mis meil toimuma hakkab, kui meie vene turule tulevad uued taksoteenuste vahendajad, Hiina "Didi" või see Eesti taksoteenuste vahendaja. Mis reeglite järgi nad töötama hakkavad? Me praegu ei suuda kontrollida neid taksoteenuste vahendajaid, mis meil juba siin Venemaal on. Me siis lammutame kogu selle turu," rääkis Starovoitov.

Uue seaduse järgi just taksoteenuste vahendajad, mitte taksojuhid, vastutavad teenuse osutamise eest. Nii et kui näiteks vahendaja saadab tellimuse illegaalsele taksojuhile, võib vahendaja saada suure trahvi ja tema teenuseplatvorm või äpp võidakse blokeerida.

See-eest ei keela seaduseelnõu enam väliskapitaliga firmadel Venemaal taksoteenuste osutamist .

"Taksode rahvusnõukogu" assotsiatsiooni tegevdirektor Natalia Lozinskaja rääkis, et Venemaa on maailma majandusse integreerunud ning väliskapitalil taksonduses tegutsemise keelamine oleks võimatu.

Riigiduuma esindaja Starovoitov rõhutas, et taksoteenuste vahendaja peab

töötama "ru" tsoonis ning see tähendab, et tal peab olema Venemaal esindus, ta peab maksma Venemaal makse.

"Üldiselt mitte ühelegi suurele taksoteenuste vahendajale ei peaks see tekitama probleeme - nii Hiina kui ka Eesti taksoteenuste vahendajale. Ei ole raske luua siin mingit ühisettevõtet ja maksta siin makse," lausus Starovoitov.

Taksojuhid ei oota aga uuest seadusest ei midagi head. Taksojuhtide ametiühingu "Vozroždenie" esimehe Andrei Kudinovi sõnul lähevad iga taksoteenuste vahendaja tulekuga hinnad alla.

Kõige rohkem vaidlusi on praegu välimaalastele taksojuhtidena töötamiskeelu üle. Aleksandr Starovoitovi sõnul keeld midagi head kaasa ei tooks. "Võib juhtuda, et kui meil neid kodanike takso valdkonnas on näiteks 40 või 50 protsenti ja kui me keelame neil homsest töötamise, siis takso tellimine hakkab võtma mitte 3 vaid 20 minutit ja hinnad kasvavad ka plahvatuslikult," sõnas ta.

Riigiduuma võib võtta uue taksoseaduse vastu juba sel sügisel.

Bolt tegutseb edukalt Peterburis

Eestist pärit transpordivahenduse ettevõte Bolt tegusteb praegu edukalt Peterburi turul, kus Bolti sõiduteenust pakub mitukümmend tuhat autojuhti. Bolti teenust kasutab Peterburis aga 100 000 kilenti.

Bolti kinnitusel on Venemaa näol tegemist olulise turuga, kuna Bolt on seal populaarne nii juhtide kui ka kasutajate hulgas. Bolti kinnitusel vajab Venemaa sõidujagamise turg paremat regulatsiooni nii kvaliteedi kui turvalisuse osas. Samas ei rõõmusta ettevõtet seaduse-muudatus, mille järgi peab teenuse eest vastutama teenuseplatvormi omanik.

"Praegu kõik juhid, kes on teenuseplatvormil registeeritud, töötavad otseselt taksoparkides.

Esimest tuge pakub neile taksopark, nõu annab neile samuti taksopark. Nad rendivad auto samuti taksopargist. Seetõttu rääkida siin sellest, et taksopark ei peaks siin vastutama on väga vaieldav avaldus. Aga vastutuse üleandmine, kui see toimub väga ruttu ilma infrastrukuurita ja regulatsioonita, taksopargilt sõidu vahenduse pakkujale, mõjub meie hinnangul ettevõtlusele negatiivselt," rääkis Bolti Venemaa piirkonnajuht Jekaterina Han.