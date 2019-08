Ajaleht: Tallinna TV plaanitakse järgmisel aastal sulgeda

Turundusmaterjalides lubatud uusarenduste valmimistähtajad võivad venida ka terve aasta, kui arendaja on võimeid üle hinnanud. Tallinna kesklinnas on arendusi rohkem, kui Vene investorite lahkumise järel kokku kuivanud turg ära osta jõuab, lisaks on karmistunud laenutingimused.