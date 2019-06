Taavi Pukk ütles ERR-ile, et teisipäeval koondati kolm inimest ja kolmapäeval viis inimest.

Töö kaotas näiteks kaheksa ja pool aastat uudistediktorina töötanud Katrin Toome, reporter Erik Boltowski, Artur Raidmets ja Jüri Raudsepp.

"Need on need kaheksa ametikohta, mille osas me esialgse analüüsi põhjal leidsime, et me suudaksime neid ülesandeid olemasolevate inimeste baasil ümber jagada ja mingeid ülesandeid efektiivsemalt täita," lausus Pukk.

Nende inimeste seas on nii tehnilisi tugitöötajaid kui ka toimetuse liikmeid.

Tallinna televisioonil on vajalik leida kokkuhoiukohti, on vajalik leida rohkem efektiivsust," põhjendas Pukk.

Pukk rääkis, et koondamised tehti Tallinna Televisiooni nõukogu ja Tallinna linnavalitsuse poolt käivitatud kärpekava raames. "See hõlmab endas nii saadete ülevaatamist, programmi tootmise vähendamist kui ka kahjuks pidime tegema need otsused ametikohtade vähendamise osas," lausus Pukk.

Puki sõnul läheb suur osa saateid suvepuhkusele. "Kõik sellised suvised meelelahutuslikud projektid ja kõik uued projektid oleme pannud hetkel pausile. Eks me alustame oma sügishooajaga tavapärasest hiljem. Osad asjad nihkuvad oktoobrisse ja osad asjad novembrisse ja võib-olla mõned asjad õnnestub üldse järgmise aasta alguses välja tuua," rääkis Pukk.

Puki sõnul on kaalumisel ka praegustest ruumidest Solarise keskuses välja kolimine. "Peab tunnistama, et sellises prestiižses kohas olemine on kulukas ja me vaatame turul aktiivselt ringi, et teada saada, millised võimalused on," lisas ta.

Puki sõnul rohkem koondamisi hetkel kavas ei ole.

Pukk rääkis, et vaatamata kokkuhoiurežiimile näeb ta pikemas perspektiivis Tallinna Televisiooni jätkamist vabalevi kanalina.