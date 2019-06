Pukk: Tallinna TV kolimine ERR-i juurde oleks väga hea variant

"Jah, ma ei tee saladust, et Tallinna Televisioon vaatab praegu aktiivselt kinnisvara turul ringi. Solarise keskus on küll hea asukoha mõttes, aga kaubanduskeskus pole ehitatud nii, et televisioon saaks seal mugavalt tegutseda. Kuna ka korralise lepingu tähtaeg on lähedal, siis vaatame kinnisvaraturul ringi. Oleme suhelnud ERR-iga, sest ERR-il on hulk kinnisvara," rääkis Pukk Vikeraadio saates "Uudis+".

Puki sõnul ERR-iga käsi veel löödud pole, kuid on kaardistatud võimalused, milliseid ruume on võimalik TTV jaoks saada.

"Me peame viima otsuse, kas ja milliseid lahendusi valime, ettevõtte nõukogu juurde. Nõukogu koosolek on juuli algul. Kas juba siis tuleb otsus, et lööme ERR-iga käed, ma ei oska veel öelda. Aga kindlasti on ERR-i pakutud ruumide variant väga hea ja loogiline," sõnas Pukk.

TTV mullune miinus oli üle 600 000 euro ning uue linnapea Mihhail Kõlvarti ajal on hakatud seetõttu kanali kulusid koomale tõmbama, mis on toonud kaasa ka kaheksa inimese koondamise. ERR küsis Pukilt ka spekulatsiooni kohta, et endine linnapea Taavi Aas lubas telekanalil üle jõu elada, siis uus linnapea Kõlvart mitte.

"Mis puudutab kärpimist, siis kui Taavi Aas oli linnapea ja nõukogu esimees, siis tegime ka plaane, et kuskil tuleb kulusid kokku hoida. Kui linnapeaks sai Mihhail Kõlvart, siis tal on õigus ja ka kohustus vaadata kõik valdkonnad üle ja otsustada. Ta tahab näha, kui palju Tallinna Televisioon suudab ise kokku hoida ja siis edasi vaadata, mida linn kui omanik selle ettvõttega teeb," sõnas Pukk.

Pukk väitis, et vaatamata suurele eelarvemiinusele on TTV raamatupidamisega kõik korras.

"Eks paar aastat tagasi elas Tallinna Televisioon läbi turbulentseid aegu. Oli juhtide vahetusi ja segaseid lugusid. Eelmise juhatuse liikme Toomas Lepa suhtes on käimas kriminaalasi ja kohus arutab, kas ta on ebaausalt kasutanud Tallinna Televisiooni eelarvevahendeid. Minevikuplekke on Tallinna Televisioonil piisavalt. Aga 2018. ja 2019. aasta esimesel poolaastal tegime me palju tööd, et telekanali mainet parandada ja nüüd on muutused silmaga näha - meie vaatajate arv on kasvanud ja koostöö teiste meediakanalitega ka."

Pukk ütles, et telekanali eelarve suurde miinusesse viinud otsused langetati TTV nõukogu teadmisel.

"Me viisime ellu mitmeid muudatusi - ühed olid soovid ja teised hädavajadused. Olid tehnilised hädavajadused, ütleme et isegi kriisid, mida ei olnud võimalik lahendamata jätta. Samuti programmilised valikud. Tallinna Televisiooni juhtkond ei tegelenud nende asjadega salaja nurga taga - meil olid igakuised arutelud nõukoguga ja nemad olid kursis. Teatavasti oli linnapea Taavi Aas telekanali nõukogu esimees ja öelda, et linnavalitsus poleks kursis olnud, see ei pea paika."

Pukk tunnistas, et üks võimalikke kokkuhoiukohti on TTV liitmine Raepressi ning ajalehtede Pealinn ja Stolitsaga.

"Tihti juhtub nii, et ühele ja samale üritusele lähevad Tallinna Televisiooni, Pealinna, Stolitsa ja ka Raepressi töötaja. Idee on nad kokku viia ja linna meediasuhtlust efektiivsemalt teha. Vähemate inimestega, aga sama tulemuslikult," pakkus Pukk võimaluse, mille ta käib välja linnajuhtidele.

Pukk lisas, et suvekuudel käib TTV sügisprogrammi planeerimine, kus soovitakse alles jätta kõik suurema vaataja poolehoiu saanud saated, sh spordiülekanded.

Tallinna Televisiooni vaatamisaja osakaal (daily share %) on olnud 2019. aastal vahemikus 1,3 kuni 1,6 protsenti. Eelmisel aastal samal perioodil oli vastav number veidi väiksem ehk vahemikus 1,0 kuni 1,2 protsenti.