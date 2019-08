Kaks ministri lennukit saatnud Vene hävituslennukit Su-27 olevat teate kohaselt NATO lennuki eemale tõrjunud, vahendasid TASS, Yle ja Reuters.

Vahejuhtum leidis Moskva kinnitusel aset rahvusvahelises õhuruumis ja ajal, mil kaitseminister Šoigu oli teel Kaliningradist Moskvasse.

TASS-i andmetel oli NATO lennukiks hävituslennuk F-18 Hornet, mis tõenäoliselt kuulus parajasti Šiauliai baasis Balti riikide õhuruumi valvavale Hispaania õhuväele.

Sarnane vahejuhtum leidis aset ka paar aastat tagasi, kui kaks NATO lennukit F-16 lähenesid kaitseminister Šoigut transportinud lennukile. Ka tookord eemaldusid NATO lennukid Vene hävituslennuki Su-27 sekkumise järel.

Varem teisipäeval teatasid Briti õhujõud, et neil tuli tõusta õhku seoses sellega, et Ühendkuningriigi õhuruumile lähenes kaks Vene sõjalennukit Tu-142.

RAF Typhoons scrambled again on 12th August to intercept Russian aircraft. Two Tupolev Tu-142 Bears were seen on radar approaching UK airspace. The Bears were intercepted and shadowed by Typhoons from @RAFLossiemouth, supported by a Voyager tanker from @RAFBrizeNorton. pic.twitter.com/HIy2SZOnqw