Ministeerium tahab bensiin 95-le kehtestada minimaalse biolisandi piirmäära

Alates käesoleva aasta aprillist peab biokütuse ehk taastuvast allikast toodetud kütuse osakaal fossiilkütuses olema enegriamahu ulatuses 6,4 protsenti. Järgmisel aastal tõuseb see kokkuleppe järgi 10 protsendini.

Majandusministeerium ootab aga nüüd turuosaliste ja teiste ministeeriumide hinnagut eelnõule, mis muudaks biokütuse lisamise võrreldes olemasoleva seadusega paindlikumaks. Näiteks, kui praegu peab kütus sisaldama 6,4 protsenti biolisandit kuu kohta, siis uus regulatsioon võimaldaks seda nõuet täita poole aasta peale.

"See võimaldab tarnijatel arvesse võtta näiteks seda, et suvisel perioodil on biokütuse hind odavam. Sellisel perioodil on võib-olla mõistlik seda kogust suurendada ja see võimaldab talvel, kui biokütus on kallim, seda osakaalu vähendada," põhjendas plaani majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Timo Tatar.

Alexela tanklaketist saab aga ka pärast aprillikuist muudatust osta biolisandita bensiin 95. Seda põhjusel, et Alexela müüb kütusena kodumaist biometaani ja praegune seadus võimaldab neil seetõttu biolisandit kütuses mitte kasutada. Majandusministeeriumi eelnõuga tahetakse uuest aastast sätestada piirmäär ehk põrand, kui palju uuel aastal nõutavast kümneprotsendilisest biolisandi nõudest peaks ikkagi olema segatud biokütus. Praegu käib jutt 6,4 protsendist.

"Kindlasti selle "põranda" eesmärk ei ole kodumaist biometaani kuidagi turult välja suruda, väga tähelepanelikult kuulame turuosalisi. Tahame saada tagasisidet," ütles Tatar.

Alexela tagaside piirmäära kehtestamisele on konkreetne. Olles teinud investeeringuid CNG-tanklatesse ja kodumaise biometaani tootmisse, ei mõista nad miinimumi kehtestamise vajadust.

"Meil on praegu rohkem biometaani, kui me vajame oma kohustuse täitmiseks. Seega juhtub naljakas nüanss, kus me peame selle üleliigse biometaani müüma konkrentidele, kes ei ole üldse panustanud biometaani. See on see, mis kõige rohkem häirib. Teiseks, mis võiks iga eestimaalast kõnetada, on see, et riik selle "põrandaga" eelistab imporditavaid vedelaid biokütuseid - etanooli ja biodiiselkütust," tõi esile Alexela juhatuse liige Alan Vaht.

Timo Tatar toonitab, et piirmäära kehtestamine 6,4 protsendi juures ei ole kivisse raiutud, vaid kui Alexelal on biometaani rohkem ministeeriumi eeldatust, on seda piiri võimalik ka allapoole nihutada. Alexela soov on, et piirmäära ei tulekski.