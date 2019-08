Maaeluministri sõnul tõrguvad kombainid biolisandiga kütusega sõitmast

Ta ütles valitsuse pressikonverentsil, et uued kombainid jäävad põllule seisma, kui vihmahoogude ajal pause peetakse ning pärast mootor enam ei käivitu.

"Põhjus on biolisand diislikütuses. Kütus on halvasti segatud ja filtrid ummistuvad," rääkis Järvik. Remont maksab tema sõnul sadu eurosid.

Alates selle aasta aprillist võib seaduse järgi tarbimisse lubada mootorikütuseid, mille biokomponent moodustab energia sisalduse järgi 6,4 protsenti kütusest. Varasemalt oli selleks normiks 3,1 protsenti. Uus norm tähendab mootoribensiini puhul, et 10 protsenti on sellest etanool ja diislikütuse puhul, et seitse protsenti on sellest biodiislikütus.