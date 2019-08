Veel üks erialaliit tahab erandit biokütuse lisamise kohustusele

ITL-i tegevjuhi asetäitja Doris Põld saatis majandus- ja taristuminister Taavi Aasale ning väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingole kirja, kus tuletab meelde, et elutähtsa teenuse osutajatele on seadusega pandud kohustus olla pidevas teenuse osutamise valmisolekus, sh ennetada katkestusi ja tagada teenuse järjepidev toimimine. ITL-i liikmete hulka kuuluvad ka elektroonilise side ettevõtjad ja krediidiasutused, kes on elutähtsa teenuse osutajateks ning kellele laienevad ka kohustused võrgu- ja infosüsteemi küberturvalisuse tagamiseks.

"See hõlmab vajadust tagada pidev (katkematu) varustatus elektrienergiaga, et elutähtsate teenuste osutamine ei katkeks ühelgi ajahetkel. Muu hulgas tähendab see, et teenuseosutajatel on vajadus olla valmis kasutama n-ö tavapärastest elektrienergia allikatest sõltumatuid energiaallikaid. Praktikas tähendab see vedelkütuse baasil toimivate elektrigeneraatorite ülevalpidamist ja töövalmis hoidmist."

Põld selgitab, et näiteks sideettevõtjatele on vajalikud nii statsionaarsed kui ka mobiilsed diiselkütust kasutavad generaatorid. Statsionaarsed diiselgeneraatorid on paigaldatud kõige olulisematele taristu objektidele ja elektrikatkestuste korral peab toimuma nende käivitumine automaatselt, mistõttu ei ole mõeldav kütuse ladustamine generaatoritest eraldi. Taoliste diiselgeneraatorite juurde kuuluvad sadu liitreid sisaldavad kütusepaagid.

"Kuna tavapärases olukorras selliseid generaatoreid ei kasutata, siis tegelikkuses need generaatorid peavad valdava ja prognoosimatu osa ajast lihtsalt seisma koos kütusega. Nagu olete eelnõu seletuskirjas juba välja toonud seoses kaitseväe ja kaitseliidu sõidukitega, on ka generaatorite puhul nii statsionaarsetes kui ka mobiilsetes generaatorites biolisanditega kütuse hoidmine pikema perioodi vältel praktiliselt võimatu. Teenuse osutamise pideva valmisoleku tagamiseks peavad aga generaatorid olema pidevalt tangitud."

ITL-i hinnangul oleksid seadusemuudatusega kaasnevas uues olukorras, vältimaks diiselkütusele sade tekkimist ja generaatorite riknemist, elutähtsa teenuse osutajad sunnitud mitu korda aastas biolisandiga kütust lihtsalt ära põletama.

"Leiame, et seda ei saa mingil moel pidada ei majanduslikult ega keskkonnasäästlikkuse aspektist jätkusuutlikuks ja mõistlikuks lahenduseks. Seesugune olukord tooks sõltuvalt taristu suurusest kaasa kümnete tuhandete eurode suurusi täiendavaid kulusid aastas iga ettevõtte kohta. Täiendavad kulud tekiksid seoses sellega, et kütusepaakidest on vaja vana kütus välja saada ning uus sisse panna, millega seotud tegevused eeldavad täiendava tehnika ja inimtööjõu olemasolu. Seejuures asukohti, kus generaatoreid on vaja käitada, on igal ettevõttel palju."

ITL-i esindaja märgib kokkuvõtlikult, ei taga analoogselt biolisandiga kütusega tangitud generaatorid elutähtsa teenuse osutajate kõrgendatud valmidust hädaolukordadeks, kuna oht kütuse riknemisele ja sellest tulenevalt generaatorite mittekasutatavusele on liiga suur.

"Eeltoodust tulenevalt palume eelnõud täiendada selliselt, et vedelkütuse seaduses oleks ette nähtud kaitseväe ja kaitseliiduga analoogne erand biokütuse lisamise kohustusest ka elutähtsa teenuse osutajatele kasutamiseks mõeldud kütusele tarbimisse lubamisel."