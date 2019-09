Taastuvenergia eesmärgi täimine ei kao kuhugi, kuid autokütuste müüjad vabastakse seadusemuudatuse järgi kohustusest füüsiliselt kütustesse biokomponenti lisada. Tarnija otsustab ise, kas täidab kümneprotsendilise keskkonnasäästliku energiamüügi kohustuse biokütuse abil või ehitab näiteks gaasitanklaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See paindlikkus on igati positiivne, sest ka meie Nestena oleme alati selle poolt olnud, et turg peabki olema paindlik ja tänu sellele me suudame ka oma kohustusi paremini täita. Tähtis on lihtsalt see, et riik läbi oma uute regulatsioonide tekitaks kõigile võrdsed võimalused, et ei tekiks mingit eelist kellelegi konkreetsele siin turul," kommenteeris Neste Eesti hulgimüügi juht Urmas Kuuse.

Neste panustab näiteks nõuetest parema biolisandiga kütuse väljatöötamisele.

Alexela tanklakett täidab aga juba täna biolisandi kohustust gaasitanklatega, mis võimaldab müüa kütust 95 ilma biolisanditeta.

"Kõikidel on olnud täpselt samad võimalused, lihtsalt ainsana, kes riigi üleskutsele n-ö vastas ja otsustas CNG tanklatesse panustada, sinna investeerida, oli Alexela," rääkis Alexela juhatuse liige Alan Vaht.

Ta märkis, et kohutusliku segamise põranda kaotamine annab tõuke ka kohaliku biometaani tootmisele.

"Meil on riik seadnud eesmärgiks edendada justnimelt rohegaasi, biometaani tootmist Eestis, mis on jäätmete ringmajandus. Selle biopõranda kehtestamisega oleks võetud võimalus biometaanil jõuda sellele osale kütuseturust," ütles Vaht.

Majandusministeeriumi asekantsler Timo Tatar ütles, et seadusemuudatus ei eelista taastuvenergia nõuete täitmisel ühtki lahendust teisele, vaid avardab kütusemüüjate võimalusi.

"Kui siin paar aasat tagasi mõned kütuseettevõtjad investeerisid biometaani tanklatesse ja täna lõikavad neid vilju, siis täna ei ole veel hilja teha samasuguseid strateegilisi valikuid näiteks elektrilaadimise taristu väljaarendamiseks ja samamoodi nautida neid vilju paar aastat hiljem," selgitas Tatar.

Eelnõu peaks jõudma valitsusse oktoobris ja see on kavas jõustada 1. jaanuariks.