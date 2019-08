"Ma lendasin tandemis (kus lenduriga on kaasas veel üks inimene - toim.). Pärast starti tekkis mul imelik tunne, et masinas on mingi täiendav vibratsioon. Me lendasime mere kohal, Russalka lähistel, kui äkitselt mõistsin, et mootor on täiesti vait jäänud," rääkis Aleksandr Tsarkov ERR-ile.

Õnneks suutis tiibvarju piloot siiski ohutult maanduda, kuna lähedal rannas oli selleks sobiv plats.

"Sellise tehnikaga lendamisel nõuab ohutus, et piloot jälgiks maapinda ning peaks silmas võimalikku hädamaandumise vajadust. See oli asjaolude õnnelik kokkulangemine, mul vedas, et meie all oli maandumiseks sobiv plats. Kui me oleksime parajasti asunud Pirita silla või jahisadama kohal, oleks kõik võinud lõppeda märksa hullemini," rääkis Tsarkov.

Maandumise järel uuris Tsarkov oma lennumasina mootorit ning avastas ühes kolvis augu. Tema hinnangul tekkis see suurenenud detonatsioonist ja ebaõigest temperatuurist silindris. "Mina ja ka teised spetsialistid, kes mootori üle vaatasid, jõudsid järeldusele, et see juhtus seetõttu, et bensiin sisaldas bilolisandit," ütles Tsarkov.

Tema sõnul on motoparaplaani moootor väga tundlik ning sellele on väga täpselt ette kirjutatud, millist kütust peab tankima - selleks on oktaanarvuga 95 bensiin segatud õliga. Sellise kütusega oli ka Tsarkov alati lennanud, kuid mais lõppesid tal soetatud varud ning ta võttis Circle K-st uut kütust. See oli umbes kuu pärast seda, kui Eestis oli jõustunud vedelkütuste seaduse muudatus, millega lisatakse bensiini 95E10 kümnendiku ulatuses etanooli. See oli esimene kord, kui ta biolisandiga kütust tankis.

Tänaseks on biolisandi osas erand tehtud kaitsejõudude masinatele ning eelmisel nädalal muutis keskkonnaminister Rene Kokk ka vedelkütuste keskkonnanõuete määrust, mis võimaldab edaspidi müüa väikemootorites kasutatavat bensiini biokomponendivabalt ehk väikeste bensiinimootoritega masinate nagu muruniidukid, trimmerid või hekilõikurid kasutajad saavad ka edaspidi tarbida tavalist bensiini.

"Motoparaplaan ei ole muruniiduk. See on lennuaparaat, ametlik ja sertifitseeritud ning me lendasime ettenähtud kütusega. Kui õhus juhtub selline asi, siis see on eriolukord. Ja kui suures lennunduses hakataks sellist intsidenti uurima, siis meie puhul ei tee seda keegi," ütles Tsarkov.

Circle K mootorkütuiste osakonna direktor Raimo Vahtrik väljendas oma kommentaaris ERR-ile kahtlust, et Tsarkovi motoparaplaani intsidendi võis põhjustada ettevõtte müüdud kütus, kuna sama koostisega bensiini on mujal Euroopas juba aastaid müüdud. Tema hinnangul võiks lennuamet läbi viia mootori tehnilise ekspertiisi.

Praegu kasutab Tsarkov tankimiseks bensiini 98.