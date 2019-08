Ääsmäel paiskus kraavi gaasiballoone vedanud veok

Lennuliiklusteeninduse AS-il on käsil rahvusvaheline projekt, mille eesmärgiks on katsetada mehitamata õhusõidukite ehk droonide kasutamist ja hinnata nende toimimist koos mehitatud lennuliiklusega. Üks valdkond, kus droonid võiksid tulevikus olulist rolli mängida, on näiteks merepäästeoperatsioonid.