Leedu ei keeldu migrantide ümberjaotamises osalemisest

Leedu näitab migrante vastu võttes üles solidaarsust, lausus president pärast kohtumist Saksa kantsleri Angela Merkeliga Berliinis.

"Leedu ei keeldu kindlasti tulevastes algatustes osalemisest, kuna meile on hästi selge, et Euroopa Liidu liikmena on meil ülesanded ja kohustused," ütles Nauseda ühisel pressikonverentsil Saksa valitsusjuhiga, lisades, et põgenike ümberjaotamine peab vastama liikmesriikide võimekusele.

Mõne aasta eest nõustus Leedu osalema EL-i põgenike ümberjaotamisprogrammis, mille eesmärgiks oli leevendada rändesurvet Itaaliale ja Kreekale, kuhu üle Vahemere EL-i saabuvad migrandid jõuavad reeglina esimesena.

Leedu võttis kaks aastat kestnud ja kohustuslike kvootide alusel rakendatud programmiga vastu 490 inimest, kes olid pärit riikidest nagu Iraak ja Süüria. Hiljem lahkus enamik neist rikkamatesse Lääne-Euroopa riikidesse.

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles eelmisel kuul, et 14 Euroopa riiki on nõustunud liituma EL-i uue ajutise solidaarsusmehhanismiga, mille alusel jaotatakse põgenikke üle Euroopa.

Merkel ütles pärast kohtumist Nausedaga, et toetab Euroopa Komisjoni tulevase presidendi Ursula von der Leyeni initsiatiivi migratsiooniga toime tulemiseks, kuid lisas, et tähtis on eelkõige Aafrika riikidega vastavate kokkulepete sõlmimine ja rahu saavutamine Liibüas ja Süürias.