Pärnu-Jaagupi endises kolemajas tegutsevad innukalt vabatahtlikud päästjad

Vanast majast, mida vabatahtlikud omavahel kolemajaks kutsusid, sai üks Pärnu-Jaagupi kaunimaid hooneid, ajalooliselt lipult pärit embleem annab sellele palju juurde.

Renoveeritud majas harjutavad vabatahtlikud päästjad nüüd ajaloolise sireeni abil, kui kaua läheb aega päästesündmusest teadasaamisest selleni, mil mehed on kodudest kohale jõudnud ning pääste- ja paakautod võivad välja sõita.

"Meil 25 kuni 30 korda aastas see tehnika liigub siit välja reaalsele sündmusele, aga toonuse hoidmiseks me ikkagi kord või kaks kuus teeme ühisharjutusi Pärnu-Jaagupi päästekomandoga või siis omakeskis. Meil on igapäevaselt olemas kolm inimest, kes 24 tundi on olemas, kes reageerivad sündmustele. Reageerimine toimub teadasaamisest kümne minuti jooksul, aga viimased aastad on reageerimisaeg olnud keskeltläbi seitse ja pool minutit," rääkis Pärnu-Jaagupi tuletõrjeseltsi juhatuse esimees Mikk Mölder "Aktuaalsele kaamerale".

Mölder ütleb, et vabatahtlikkus ongi see, kui töösse panustatakse oma vaba aega. Tasu selle eest ei saa, aga ometi meeldib see kõigile.

"Meil on koolitatud vabatahtlikke 26, kellest, peab ära mainima, et ka neli tükki on naisterahvad, kes aeg-ajalt reageerivad sündmustele. Seltsi liikmeid meil on 47: kes tegeleb tuletõrjespordiga ja kes panustab päästetöödesse. Meil on suur hulk inimesi, kes tegelevad ainult ennetustööga, meid jagub igale poole," loetles Mölder.

Unistus maja korda teha oli vabatahtlikel ammu ja nüüd ongi see teoks saanud, jäänud on veel vaid osa sisetöid.

"Selle loo algus on 1932. See on Pärnu-Jaagupi vabatahtlike päästjate, Pärnu-Jaagupi tuletõrjeseltsi liikmete kodu. See maja pühendab vabatahtlikke päästjaid, tuletõrjesportlasi, kogu seda kogukonda. Alati on võimalus meie tegemistega tutvuma tulla ja meie omalt poolt jagame ka mõned väga head ohutussõnumid," kutsus Pärnu-Jaagupi tuletõrjeseltsi liige Andro Oviir kaaslasi üles.