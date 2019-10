Rahvastiku suundumine suurlinnadesse on üleilmne trend ja probleem, mistõttu paljusid huvitab, mis tühjaks jäänud lagunevaist hooneist saab. Valga on arhitekt Jiri Tintera eestvõttel linnaruumi ümber kujundamas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nii tühi plats kui ka lagunev maja näitavad, et inimesi on jäänud vähemaks. Kuid meie ja ka maailma kogemused näitavad, et lagunevate hoonetega kaasnevad ka muud probleemid - kuritegevus, tekivad tulekahjud, mis meil Valgas on mõnes neist majadest iga kuu tagant," selgitas linnaarhitekt.

Valga Aasa tänava kortermaja saatuse lugu näeb varsti Veneetsia arhitektuuribiennaalil. Selle maja kinkis vallale omanik ise, kuid mudel, kuidas omavalitsus võiks lagunevate kortermajade omaniku või omanike käest hoone kätte saada, alles vajab väljatöötamist.

Valga näitel võib laguneva maja munitsipaalomandisse saamine võtta palju aega, aga enne seda pole võimalik hoonet ka lammutada. Valga, Kohtla-Järve ja Lüganuse vald püüavad nüüd kolemajade näidisprojekti kaudu seda juriidilist skeemi leida.

"Tihtipeale üks-kaks elanikku hoone peale määravad kogu hoone saatuse, tahtmata sealt välja kolida, olemata nõus vahetustega ja üldse oma varast loobuma. See on kõige suurem probleem, mis omavalitsustel on olnud. Uue projektiga me loodame leida leevenduse või lahenduse," ütles Valga vallavanem Margus Lepik.

Omavalitsus peab arvestama ka oma eelarve võimalustega - Valga on kasutanud KIK-i või KredExi abi, kuid lammutamist vajavaid maju on 80 ja praegu jõutakse neist aastas maha võtta kaks kuni neli.