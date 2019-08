USA aktsiaturgude langemine ennustab majanduslangust

USA aktsiaturud läksid sügavasse langusesse pärast seda, kui lühiajaliste riigivõlakirjade tulusus ületas pikaajaliste oma. Tavaliselt on see märk lähenevast majanduslangusest.

USA olulisemad aktsiaturud langesid kolmapäeval kokku kolm protsenti, mis on üks halvemaid näitajaid sellel aastal.

Seda lükkas tagant ümberpöördunud intressikõver, mis tähendab, et USA võlakirjaturul nõuti lühiajalise laenu eest kõrgemat intressi kui pikaajalise eest. Viimati juhtus selline olukord 2007. aastal ja analüütikute kinnitusel on see selge märk majanduse jahtumisest.

"Ma arvan, et võlakirjaturg on praegu väga selgelt näidanud, et kaubandussõjad mõjuvad kohutavalt maailmamajandusele," märkis investeerimisettevõtte Gerber Kawasaki juht Ross Gerber.

USA president Donald Trump kirjutas taaskord Twitteris, et probleemi on tekitanud USA keskpank, kes on intressimäärasid liiga palju ja kiiresti tõstnud.

"Keskpank peab intressimäärasid nüüd kolm korda alandama, et kõver läheks õigeks tagasi, ja ma arvan, et neil tuleb seda teha, et hoida USA majandust käigus ja aidata ka välisturge," ütles Gerber.

Seis ei ole kiita ka Euroopas, kus aktsiaturud Prantsusmaal ja Saksamaal langesid enam kui kaks ja Suurbritannias poolteist protsenti. Analüütikud arvavad, et investorites on aina suuremat ebakindlust tekitanud Brexit, USA ja Hiina kaubandussõda ja Hongkongi meeleavaldused.