Euroopa Keskpank (ECB) võib septembris toimuval kohtumisel teatada stiimulpaketist, mis on suurem kui investorid eeldavad, kirjutab ajaleht Wall Street Journal Soome keskpanga presidendi Olli Rehni kommentaaridele viidates.

Neljapäeval Helsingis sõna võtnud Rehn ütles, et maailmamajanduse aeglustumise tõttu on ECB tulemas välja värske stiimulpaketiga, mis peaks sisaldama nii "ulatuslikku ja piisavat" võlakirjade ostmist kui ka baasintressimäära kärpimist, kirjutab WSJ.

"On oluline, et me tuleksime septembris välja märkimisväärse ja mõjuka meetmepaketiga," rõhutas Rehn, kes Soome keskpanga juhina kuulub ka ECB nõukokku.

"Kui sa töötad finantsturgudega, on sageli parem pakkuda rohkem kui vähem ning parem on oma aväga tugevat paketti kui piirduda lihtsalt nokitsemisega," lisas ta.

Analüütikud on seni eeldanud, et ECB teatab septembris baasintressimäära langetamisest 0,1 protsendipunkti ja uuest võlakirjade ostmisest mahuga umbes 50 miljardit eurot kuus. Senisest võlakirjade ostmise programmist loobus ECB alles eelmise aasta lõpus.

Septembris tehtavatele võimalikele sammudele vihjas ECB president Mario Draghi juba eelmisel kuul, kuid Rehni jutt näitab, et stiimulpaketi ulatus võib olla seni arvatust suurem.

Rehni turgude ootusi tõstvad kommentaarid võivad avaldada survet nendele ECB otsustajateke, kes seni on olnud ulatusliku stiimulpaketi suhtes skeptilised, nentis varahaldusfirma Pictet Wealth Managament ökonomist Frederik Ducrozet.