Seersant Eric Grippi andmetel leidis tulistamine aset Nicetowni linnajaos, kus asuv ülikool suleti ettevaatuse mõttes.

Tulistamine algas kella 4.30 paiku kolmapäeva pärastlõunal (Eesti aeg 23.30), kui politseinikud suundusid Philadelphia põhjaosas asuva linnaosa majja jõustama uimastimäärust.

Operatsioon läks algusest peale rappa, lausus Philadelphia politseikomissar Richard Ross. Paljud politseinikud pidid tema sõnul akende kaudu põgenema, et kuulirahe eest pääseda.

Kaks politseinikku jäid pärast tulistamise algust majja viieks tunniks lõksu, kuid politsei eriüksusel õnnestus nad pärast pimeduse saabumist vabastada.

"See, et täna ei saanud mitu politseinikku surma, on ime," lausus Ross.

Gripp lisas, et kuus haavata saanud politseinikku on pärast läbivaatust haiglast välja saanud.

Meedia: kohalikud irvitasid keset kaost politseinike üle

CBS vahendab, et intsident leidis aset kurikuulsas piirkonnas, mis on tuntud kõrge kuritegevuse poolest.

Eriti märkimisväärne on see, et tunde kestnud operatsiooni ajal kogunes toimuvat vaatama suur hulk kohalikke, kes politseinikke mõnitasid ja nende üle irvitasid.

CBS-i allikad on olukorda sündmuskoha lähistel kirjeldanud kui täielikku kaost, mida saatis pidev kuulirahe.