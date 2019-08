Noored kliimastreikijad avaldasid Tartus ja Tallinnas 25. korda meelt

Väsimuse märke Tartu noorte kliimastreikijate näol ei paista. Märtsikuust saati on igal reedel käidud streikimas, eesmärgiga kindlustada tulevik, kus globaalne soojenemine ei ületaks 1,5 kraadi murdepunkti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reedel oli Tartu Raekoja platsil paarkümmend noort, kes on täpselt sama entusiastlikud, kui pea pool aastat tagasi kliimastreikidega alustades.

Meelt avaldanud Agnes Tuule Nöpsi sõnul tahab ta, et kui ta peaks kunagi lapsed saama, oleks neil kuskil elada.

"Arvan, et see pole aus, et meilt varastatakse see võimalus," sõnas ta.

Noorte endi sõnul on streikijate hääl poole aastaga üht-teist juba saavutanud. Kliimateemad on ühiskonnas rohkem arutlusel ja inimeste teadlikkus on kasvanud.

"Kui me vaatame meie ühte nõudmist, et valitsus ja võimuorganid peaks kindlustama viisi jääda alla pooleteise kraadi Pariisi kliimalepingu kohaselt, siis praegu näeme küll, et sinnapoole me ühiskonnana liikumas ei ole. Lihtne näide sellest on uue kavandatava põlevkiviõlitehase rajamine," ütles meeleavaldaja Henri Holtsmeier.

Sellest, et pool aastat meeleavaldusi põhieesmärki veel saavutada pole aidanud, noored end heidutada ei lase.

Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert Madis Vasser ütles, et arusaamine ei tulegi hästi kiiresti ja teema on ebamugav.

"Väga paljud eelistavadki kõndida mööda ja mõelda, et okei, ma hakkan homme tubliks. Ja järgmine nädal vaatavad, et ikka noored on siin, kuidagi palavam on jälle ja meedias on õudsemad kliimateated. Ühel hetkel tuleb see arusaam ka suuremal ühiskonnaosal, et tegelikult ongi kehvasti," lausus ta.

Holtsmeier märkis, et nad lõpetavad streikimise, kui näevad valitsuse selget tegevuskava, mida nad on seadusega kohustatud täitma. Vajadusel on nad valmis tuleviku nimel isegi aastaid meeleavaldusi jätkama.