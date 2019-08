Sel suvel on keskkonnaministeeriumile teatatud erakordselt palju hispaania ehk lusitaania teetigude leidmisest ning eriti rohkelt on neid uusasumites. See on võõrliik, keda leidub Eestis aasta-aastalt aina enam ja kes hävitab koduaias kõike, mis ette jääb.

Hilisõhtusel äsja avatud kergliiklusteel Viimsis leiab pärast vihmasadu lusitaania teetigusid peaaegu iga paarikümne meetri tagant. Seda võõrliiki leiabki kõige rohkem uusarendustest - kohtadest, kus on paljud inimesed ühel ajal oma koduaedades haljastust teinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist Merike Linnamägi ütles, et siis on suur tõenäosus, et keegi need istikutega koju toob.

"Esimese hooga tuleks kõik taimed üle vaadata, ega väikseid tigusid ei paista ja munad võivad sarnaneda väetisegraanulile. Kui inimene näeb ühes pundis kolme-nelja millimeetrit selliseid valgeid pärlilaadseid mune, siis need tuleks laiaks litsuda."

Kõige rohkem tuleb selle teoliigi kohta teated Tallinnast ja selle ümbrusest, aga ka mujalt Eestist. Kui Hispaania teetigu juba kord koduaeda satub, siis ei jäta ta midagi juhuse hooleks.

"Nad on olulised aiakahjurid. Inimesed, kellel ta aias on olemas ja on oma potipõllundus ja aiataimed, siis need süüakse suures mahus ära. See ongi peamiselt selline koduaia probleem, nad aiast loodusesse väga ei taha minna. Maasikas on maitsvam kui võililleleht ikkagi," tõdes Linnamägi.

Lusitaania tigude hävitamiseks tuleks esiteks oodata vihmast ilma, sest päikesepaistelise ilmaga on nad peidus. Kui väljas on vihma- või kastemärg, tuleks kõik nähtaval olevad teod kokku korjata ja neile keev vesi peale valada.

"Teine asi, mida soovitatakse, on koguda need plastkanistrisse, kus põhjas on soola. Näiteks kilo soola kogutud viieliitrisesse anumasse, nad sinna kokku koguda, et nad soolaga kokku saaks, see hävitab nad ka," rääkis keskkonnaministeeriumi esindaja.

Eestil on aga kaks teoliiki, mis on välimuselt sarnased. Suur seatigu ja must seatigu. Nemad aga ei tegele süstemaatiliselt hävitustööga koduaedades ja seega neid ei ole hävitada vaja.