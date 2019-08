"Koalitsiooni perepildil punase mänguautoga poseerinud peaminister Jüri Ratas on saanud taas kord rõhutada, et EKRE avantüürid ei tohi korduda. Ja siis seejärel kinnitada, et tööõhkkond on taastatud ning jätkatakse Eesti jaoks oluliste väljakutsete lahendamisega," kirjutas Postimees oma juhtkirjas.

Juhtkirjas seisab: "On ka lõpuni selge, et EKRE saab ka edaspidi teha teha, mis ta tahab, sest - nagu sõnas riigikogu liige Moonika Helme - kõige olulisem on Reformierakonna hukk. Ka Ratase jaoks, sest kõik EKRE mokaotsast antud vabandused on ta suurema kõhkluseta vastu võtnud.

Õhtuleht teatas oma juhtkirjas, et Eestil pole peaministrit. "Jüri Ratas tegi oma valiku valimisööl. Siis oli vaid üks tehe, mis tagas, et tema oleks peaminister ehk mees võimu juures, ja selle tehte tulemus kehtib senini. Tänaseks on selge, et see tähendab võimu juures olemist ükskõik millise hinna ja söödud sõnadega. Enne valimisi räägiti punastest joontest, kuid nö valitsusjuhi jaoks neid enam pole. On vaid võim ja sellest ta ei loobu."

"Valitsuse viimati välja öeldud eesmärgiks on ühe Eesti erakonna hävitamine nagu selgus pärast Mart Helme, Martin Helme, Jüri Ratase ja Mailis Repsi kohtumist Monika Helme väitest: "Otsustasime, et Reformierakonna hukk on olulisem kui Elmar Vaheri pagunid." Kuna meil on koalitsioonivalitsus, tähendab see, et nii arvab ka Keskerakond. Et nii arvab ka Jüri Ratas. Kas see on siis peaminister? Koalitsiooni kolmas partner ehk Isamaa on laias pildis tähtsusetu, ei võetud neid isegi sellele kohtumisele kaasa," kirjutas Õhtuleht juhtkirjas.

"Selge on see, et põhimõtteliselt on Helmed ja Ratas oma möödunud nädala tegude tõttu tagasiastumise välja teeninud," nentis Eesti Päevaleht oma juhtkirjas.

"Mart Helme selle eest, et püüdis koos oma pojaga valede abil ja ebaseaduslikult ametist kõrvaldada politsei- ja piirivalveameti peadirektorit Elmar Vaherit, kes saab oma tööga hästi hakkama. Peale Helmetele selles asjas seni süüks pandu väärib rõhutamist, et Mart Helme valetas, nagu oleks jutt politseinike koondamise vajadusest ainult Vaheri väljamõeldis talle "selga tulistamiseks"," kirjutas Eesti Päevaleht.

Äripäev leiab, et EKRE on pendli löönud nii kaugele, et paratamatult järgnev tagasilöök ei võimalda valitsusel tegusalt jätkata, mistõttu oleks Eesti huvides selle laialisaatmine.

"Kui varem võis isa-poega Helmete käitumist võtta nagu klassinurgas puuksutajat, nagu kirjanik Andrus Kivirähk tabavalt võrdles, pea ära pöörata ja loota, et ehk lõpetab ta selle ära, siis nüüd on üpris selge, et seda ei juhtu. Vastupidi, müristamine on läinud üha valjemaks ja paistab, et ühe suure kärakaga see näitemäng nüüd ka lõpeb. EKRE paneb iga korraga gaasi juurde ja vaatab, kas tal seda teha lubatakse. Peaminister Jüri Ratas ei saa huligaani korrakutsumisega hakkama, sest tol pole oma käitumise muutmist kavaski olnudki," seisab Äripäeva esmaspäevase lehenumbri juhtkirjas.