Maadevahetuse afääri võtmetegelane Kalev Kangur hakkas võlakütiks

Viis aastat tagasi maadevahetuses lõpliku süüdimõistmise tulemusel maa-ameti peadirektori ametist vabastatud Kalev Kangur on leidnud omale uue tegevusala: kaks aastat tagasi maikuus asutas ta ettevõtte MV Finantseeringud OÜ, mis tegeleb võlgade sissenõudmisega.

Tema ettevõte on maha pidanud ka ühe eduka kohtulahingu, kus teda esindas ülevõetud võlasumma väljanõudmisel vandeadvokaat Maksim Greinoman, kes sai laiemale avalikkusele tuntuks katsega kaaperdada saate "Kuuuurija" kaubamärk.

Greinomani töövõit tõi Kanguri firma kukrusse laenumaksetega jänni jäänud eraisiku ja tema ainuomanduses ettevõtte üle suurusjärgus 850 000 eurot, ent see on ainus märk endise maadevahetaja ettevõtte edust.

Kuidas Kanguril ettevõtluses läheb, on keeruline öelda, sest kaks aastat tagasi asutatud ettevõte on jätnud kõik majandusaasta aruanded siiani esitamata. Juuli lõpus saatis Tartu maakohtu registriosakond seetõttu ettevõttele ka kustutamishoiatuse, milles märgib, et ettevõte ei ole esitanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast. Krediidiinfo andmetel ettevõte seni makse tasunud ei ole, samas pole üleval ka maksuvõlga.

Kalev Kanguri nimele on registreeritud veel teinegi ettevõte, juriidilist nõustamist pakkuv MV Holding OÜ. See on asutatud pool aastat varem ehk 2016. aasta detsembris. Ent seegi firma ei ole esitanud majandusaasta aruandeid. Tänavu teises kvartalis on ettevõte maksnud küll tööjõumakse summas 9.75 eurot.

Ka sellele ettevõttele on Tartu maakohtu registriosakond väljastanud kustutamishoiatuse.

Maa-ameti juhina pistisevõtmises süüdi mõistetud Kalev Kanguri teenistussuhe tööandjaga peatati maadevahetuse afääri ilmsikstulekul 2006. aastal, ent ametist vabastati ta alles 2014. aastal, kui kohtuotsus oli lõplikult jõustunud. Kanguri lõplikuks karistuseks jäi riigikohtu otsuse kohaselt neli aastat, kolm kuud ja 11 päeva vangistust viieaastase katseajaga.

Kohtuotsuse järgi andsid Villu Reiljan keskkonnaministrina ja Kalev Kangur maa-ameti juhina ehitusärimeestele pistise eest teavet, millised looduskaitseliste piirangutega maatükid saab vahetada riigikinnistute vastu. Neile andsid vara või lubasid seda anda Tullio Liblik ja Tarmo Pedjasaar, samuti Toomas Annus, kes tegutses aktsiaseltside Merko Ehitus ja E.L.L. Kinnisvara huvides. Ärimees Einar Vettuse suhtes lõpetati menetlus mõistliku menetlusaja möödumise tõttu. Pistise võtmise süüdistusega oli kohtu all ka Reiljani erakonnakaaslane Ester Tuiksoo, kellele määratud karistust lõpuks kergendati.

ERR püüdis saada kommentaari ka Kalev Kangurilt endalt, kuid ta jättis päringutele vastamata.