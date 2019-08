Auvere elektrijaama remont kestab kaks kuud kavandatust kauem

Kui mai keskpaigas seiskus 610 miljonit eurot maksnud Auvere jaam soojusvaheti lekke tõttu, siis nüüd on pikki seisakuid põhjustanud ülekuumendite defektid.

"Pärast plaaniliste suviste hooldustööde teostamist ja käimasolevate avariiremontide lõpetamist plaanime Auvere jaama käivitada oktoobri lõpus. Töökindlus on tõepoolest loodetust madalam ja ülekuumendite defektid, mida praegu parandatakse, on põhjustanud pikki seisakuid," ütles riigifirma pressiesindaja Priit Luts BNS-ile.

Mai keskpaigas seiskus Auvere jaam välise soojusvaheti lekke tõttu. Alates sellest ajast on elektrijaam töötanud vaid pisut üle nädala. Juuli keskel loodeti, et rikked kõrvaldatakse septembri alguseks ning siis saab ka jaama taaskäivitada.

Eesti Energia juht Hando Sutteri sõnul pole jaama töökindlus olnud selline, nagu garantiitingimused ette näevad. "Ta on olnud oluliselt väiksem ja täna meil leping ja garantiiperiood katab ka selle, et need rikked saavad tarnija ehk General Electrictu kulul likvideeritud ja üleplaanilised katkestused saavad ka kompenseeritud," ütles Sutter juuli lõpus, teise kvartali majandustulemusi tutvustades.

Ta avaldas lootust, et loodetavasti kajastub osa nendest trahvidest juba selle aasta aruandes, nimelt on Auvere elektrijaama garantiiperiood kaks aastat vastuvõtmisest ehk 2020. aasta augustini.

Kui varasemalt on General Electric maksnud elektrijaama üleandmise hilinemise tõttu 106 miljonit eurot leppetrahve, mis kattis saamata jäänud tulu seoses sellega, et elektrijaam ei saanud õigel ajal täisvõimsusel töötada, siis praegune trahv tuleneb töökindluse nõudest: iga protsendipunkt, mis jääb alla garantiitingimustes ettenähtu, on hinnastatud.

Eesti Energia pressiesindaja Priit Lutsu sõnul ei saa leppetrahvidest praegu konkreetsemalt rääkida, kuna see info on konfidentsiaalne ning läbirääkimised General Electricuga kestavad. Samuti ei saa avaldada garantiitingimustes kehtestatud töökindluse nõuet ega selle maksustamist.

Mai kespaigas seiskus Auvere jaam välise soojusvaheti lekke tõttu, see rike kõrvaldati 21. juuniks. Seejärel töötas jaam nädal aega ning jäeti planeeritult reservi, sest süsihappegaasi kõrge kvoodihinna ja elektri madala turuhinna tingimustes polnud kasumlik elektrijaama töös hoida.

2. juulil kell 5 käivitati jaam uuesti ning siis plaaniti see tööle jätta, kuid juba järgmisel päeval läks elektrijaam uuesti remonti.

300-megavatise võimsusega Auvere elektrijaam on Eesti suurim tööstusinvesteering, samuti on see niinimetatud viimane põlevkivielektrijaam. Aastas suudab see toota 2,2 teravatt-tundi elektrienergiat, mis suudab katta üle 25 protsendi Eesti tarbimisest.

Peale põlevkivi saab Auveres kasutada kuni 50 protsendi ulatuses biomassi ehk puiduhaket, 20 protsendi ulatuses turvast ning kuni 10 protsendi ulatuses põlevkivigaasi.