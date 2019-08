Põlevkivi on kaevandatud aasta lõpuni ette

Eesti Energia kaevandustest on praeguseks välja toodud ja ladustatud juba nii palju põlevkivi, et sellest piisaks ettevõtte õlitehastele ja elektrijaamadele tööks vähemalt aasta lõpuni või isegi kauem, kirjutab Põhjarannik.

"Põlevkiviladu on peaaegu täis," tõdes kaevurite ja energeetikute sõltumatu ametiühingu juht Marina Lukjanova Põhjarannikule, pidades silmas Narva lähedal Auveres asuvat hiidladu, kuhu mahub üle 4,5 miljoni tonni põlevkivi.

Põlevkivi on mitu korda vähem vaja, kuna alates veebruari algusest on suurem osa elektrijaamade plokkidest kõrgete saastekvoodihindade tõu seisnud ja lisaks on alates maikuust olnud soojusvaheti rikke pärast rivist väljas kõige uuem ja konkurentsivõimelisem Auvere elektrijaam, mille remont kestab viimaste uudiste põhjal vähemalt oktoobri lõpuni, kirjutab Põhjarannik. Eesti Energia õlitehastes kulub aastas põlevkivi ligikaudu 3,7 miljonit tonni.

Elering teatas sel nädalal, et kodumaine elektritoodang on eelmise aasta juuliga võrreldes vähenenud peamiselt põlevkivielektrijaamade toodangu languse arvel 63 protsenti.