Auvere elektrijaama pikk seisak toob General Electricule uue trahvi

Mai keskpaigas seiskus 610 miljonit eurot maksnud Auvere jaam välise soojusvaheti rikke tõttu. Elektrijaama ehitanud General Electric lõpetas plaanitust rohkem aega võtnud garantiitööd möödunud nädalal, uuesti alustas jaam tööd selle nädala teisipäeva, 19. novembri õhtul.

Auvere jaama garantiiperiood on kaks aastat alates jaama vastu võtmisest. See periood saab läbi 2020. aasta augustis. Garantiitöid teinud ehitaja General Electricu trahv tuleneb töökindluse nõudest.

"Lepingus General Electricuga on kriteeriumiks elektrijaama töökindlus. See tähendab, et iga protsent, mis töökindlus kokkulepitud piirist allapoole jääb selle kaheaastase perioodi jooksul, on trahviga maksustatud," ütles ERR-ile Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts.

Lutsu sõnul selgub töökindluse kokkuvõte garantiiperioodi lõpus, kuid Eesti Energia on pidanud General Electricuga läbirääkimisi, et teha vahearveldus. Mis summadest täpselt käib jutt, ei soovi energiaettevõte enne kokkulepete saavutamist rääkida.

Kui Eesti Energia oma kolmanda kvartali majandustulemusi esitles, siis ütles ettevõte välja, et Auvere jaama planeeritud toodang kolmandas kvartalis pidi olema 300 gigavatt-tundi, mis jäi elektrijaama plaanitust pikemaks veninud hooldustööde tõttu tootmata.

Kuna kolmandas kvartalis ei olnud elektrituru nõudlus kuigi suur, oleks Auvere töötamise korral teiste jaamade toodang ilmselt mõnevõrra vähenenud. Eesti Energiale oleks see olnud kasulikum, kuna marginaal on Auvere elektrijaamas parem. Auvere jaam on Eesti Energia kõige modernsem ja efektiivsem juhitav elektrijaam ehk kulu CO2-le on seal võrreldes teiste tootmisüksustega väiksem ja toodetud elektri omahind seetõttu madalam.

Lisaks kaasneb Auvere elektrijaamaga ettevõttele amortisatsiooni- ja interessikulu. Kolmandas kvartalis ulatusid need kulud Priit Lutsu sõnul kokku ligi 10 miljoni euroni.

General Electric on korra juba maksnud Eesti Energiale suure trahvi, kokku 106 miljonit eurot, kuna andis elektrijaama üle plaanitust hiljem. Trahvid katsid saamata jäänud tulu seoses sellega, et Auvere elektrijaam ei saanud õigeaegselt täisvõimsusel töötada.

300-megavatise võimsusega Auvere elektrijaam on Eesti suurim tööstusinvesteering, samuti on see nn viimane põlevkivielektrijaam. Aastas suudab see toota 2,2 teravatt-tundi elektrienergiat, mis katab üle 25 protsendi Eesti tarbimisest. Lisaks põlevkivile saab Auveres kasutada kuni 50 protsendi ulatuses biomassi ehk puiduhaket, 20 protsendi ulatuses turvast ning kuni 10 protsendi ulatuses põlevkivigaasi.