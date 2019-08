Kosmoselaev Vene humanoidrobotiga pardal põkkus ISS-iga

"Kontakt kinnitatud, kättesaamine kinnitatud," teatas NASA kommentaator. Vene kosmoseagentuur Roskosmos kinnitas samuti, et kosmoselaev Sojuz MS-14 põkkus edukalt.

Kosmoselaeva esimene põkkumine laupäeval ebaõnnestus, kuid sel korral teatas kommentaator, et sõiduk "lähenes ISS-ile veatult". Ta lisas, et nüüd on laeval meeskonnaliikmeid seitse: kuus inimest ja üks robot.

Ta pidas silmas elusuuruses robotit Fjodor. Robot matkib inimliikumisi ja see lubab robotil täita ülesandeid kaugjuhtimisega.

Kosmoselaev jääb jaama kuni 7. septembrini. Sojuzi pardal oli 670 kilogrammi kuivkaupa, mille seas on teaduslik ja arstlik varustus, toit, ravimid ning hügieenitooted, ütles Roskosmos.