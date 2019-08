Risttolmlemine algab: pangad kuvavad oma keskkonnas teiste pankade kontoinfot

SEB sai oma arenduse esimesena valmis ja võimaldab klientidel, kellel kontod ka teistes pankades, SEB kontoinfot teisteski internetipankades vaadata. Esialgu võimaldab SEB kontoinfot oma internetipanga keskkonnas kuvada vaid Swedbank, kes samas ise oma klientidel samamoodi kontoinfot SEB keskkonnas veel ei võimalda kuvada.

Euroopa Liidu makseteenuste direktiiv kohustab panku olema 14. septembriks valmis kuvama oma kontoinfot teiste pankade internetipangas ja võimaldama maksete algatamist teistelt kontodelt. See laieneb ka teistele litsentsi omavatele finantsettevõtetele. Eesmärk on elavdada panganduses konkurentsi.

"Sügisel saavad meie kliendid internetipangas vaadata lisaks teistes pankades olevate kontode jääkidele ka kontode väljavõtteid ning algatada nendelt kontodelt ka makseid. See tähendab, et kliendid ei pea enam erinevate pankade keskkondadesse eraldi sisse logima, et oma rahaasjadel silma peal hoida ning ühe kasutajaliidese kaudu saab teha ka makseid erinevates pankades asuvatelt kontodelt. Uued võimalused tekivad järk-järgult, sõltuvalt pankade tehnilisest valmidusest," kommenteeris Swedbanki eraisikute panganduse juht Kaie Metsla.

Millal Swedbank on valmis oma klientide andmeid teiste internetipankade jaoks avama, Metsla ei täpsustanud, kuid tähtaeg 14. september kehtib kõigile ühtviisi.

Andmete ristkuvamine ja kontode ristkasutus toimub üksnes juhul, kui klient ise selleks soovi avaldab või sellega nõustub. Kliendi nõusolek andmetele juurdepääsuks kehtib 90 päeva, kuid kasutaja võib selle igal hetkel tagasi võtta.

Teise panga kontoandmed ei muutu selle tulemusel kasutatava panga halduritele salvestatavaks ega analüüsitavaks, vaid jäävad üksnes kontoomaniku enda näha.

"Pangakonto info turvaline kuvamine teiste pankade ja litsentseeritud fintech-ettevõtete lahendustes võimaldab luua uusi finantsteenuseid, mis rikastavad finantsturgu ja laiendavad klientide võimalusi. Oleme veendunud, et avatud pangandus muudab finantsmaailma ning SEB eesmärk on olla nende uuenduste elluviimisel esirinnas, innustades ka teisi panku ja teenusepakkujaid seda tegema," kommenteeris SEB juhatuse liige ja jaepanganduse juht Ainar Leppänen.

Teistel pankadel on veel 2,5 nädalat aega, et lahendustega välja tulla. Samas aga peitub direktiivis ka konks: teine pank ei ole kohustatud oma keskkonnas seda infot kuvama. Ehk ühelt poolt peab valmisolek andmeid pärida olema, teisalt aga kohustust neid oma keskkonda lubada mitte. See võib viia olukorrani, kus Swedbanki-SEB koostöö jääb ainsaks omataoliseks.

"Pankadel on kohustus võimaldada teisele makseteenuse pakkujale seda teenust oma klientidele pakkuda ehk peab laskma kolmanda osapoole oma kliendiandmetele ligi, aga kolmas osapool ei pea seda teenust välja arendama, kui ei taha," selgitas pangaliidu nõunik Enn Riisalu automatiseeritud infosaamise teenuse teist külge.

Samas on Riisalu kindel, et konkurents paneb asja paika, mistõttu on teine ots jäetud turu reguleerida.

"Pankadele pole mõtet panna kohustust pakkuda sellist teenust, et nende liidesest saab näha kõigi teiste pankade kontoandmeid. Neile pandi kohustus nende andmetele ligi pääseda teisel pangal, aga see teine pank siis ise teab, kas ja kuidas ta seda võimalust pakkuma hakkab," selgitas Riisalu.

Luminori kliendid näevad oma kontode andmeid ja saavad algatada makseid teistes pankades alates 14. septembrist juhul, kui teised pangad selle võimaluse oma internetipangas avavad. Ka nad ise ei kiirusta selle võimaluse pakkumisega.

"Teiste pankade info lisamise meie kanalitesse plaanime valmis saada 2020. aasta jooksul," ütles Luminori kliendikommunikatsioonijuht Martin Kõrv.

LHV kinnitas, et on teinud oma andmed teistele teenusepakkujatele juba nõuetekohaselt kättesaadavaks.

"Loodetavasti saavad kliendid oma LHV konto seisu peagi ka teistes internetipankades näha," avaldas LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum lootust.

Vastupidist aga niipea veel juhtumas ei ole. "LHV internetipanka teiste pankade andmed veel lisandumas ei ole, kuna hetkel on arenduses teised teenused, millega soovime enne valmis saada," põhjendas Rum.

Pangaliidul oma liikmete valmisolekust ristkasutust võimaldada ülevaade puudub.

"Teame, et pangad praegu testivad, samuti kaks tehnoloogiaettevõtet, kellel on litsentsid olemas," ütles Riisalu.

SEB on oma andmete võimaldamisega seni niisiis üksi. Pangaliidu hinnangul hoiduvad teised teadlikult enne 14. septembrit oma kliendiandmetele ligipääsu andmisest.

"Kahjuks ei saa me täna veel SEB internetipangas kuvada teistes pankades asuvaid kliendikontosid, sest meile teadaolevalt ei ole teised turuosalised tehniliselt töötavat ligipääsu kontodele veel avanud. Loodan, et lähitulevikus see juhtub, pakkumaks kõikidele klientidele võrdseid võimalusi oma kontoinfo kasutamiseks ja haldamiseks," ütles SEB juhatuse liige Ainar Leppänen.

SEB klientidest on Swedbanki internetipangas teise panga andmete kuvamiseks nõusoleku andnud seni 500 klienti.

SEB ise on valmis ka ise lähinädalatel teiste pankade kontoinfot oma klientidele internetipangas kuvama. Näiteks Swedbanki kontoinfo kuvamise testimine SEB keskkonnas on veel pooleli.

Esialgu avatakse üksnes võimalus näha teises pangas oma kontojääki, ent ristpanganduse suund on ikkagi sinna, et saaks algatada ka makseid ühes internetipangas oma teiselt pangaarvelt. Kõik need toimingud peaksid aitama inimestel saada paremat ülevaadet oma rahalisest olukorrast ja planeerida teadlikumalt oma väljaminekuid, aga ka taotleda täielike arveldusandmete toel näiteks pangast laenu.