Pangakontode ristkasutust pakuvad esialgu vaid SEB ja Swedbank

Teenus on kasulik inimesele, kellel on kontod erinevates pankades, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sa näed kõikide oma pankade kontode kontojääke, kontoväljavõtteid, edaspidi saab sooritada makseid ühes keskkonnas. Nad on küll eraldi välja toodud, et need on teise panga kontod, /.../ ise peab anda nõusoleku, et ma tahan neid seal näha, ise peab nad sinna liitma," selgitas Swedbanki turundusjuht Arno Pae.

Praegu ongi kontode vaatamise võimalus vaid Swedbanki ja SEB vahel. Ülejäänud pangad alates laupäevast sellist teenust ei paku ja teiste pankade infot oma e-pankades praegu avaldama ei hakka.

"Otseselt ei ole kohustust ja seda võib vaadata ka teenuse konkurentsina. Me ei ole pangaliidus kokku leppinud, et kõik hakkavad ühte sama teenust pakkuma," ütles pangaliidu digitaalsete kanalite töögrupi juht Ragnar Toomla.

Laupäeval jõustub euroliidu makseteenuste direktiiv PSD2, mis avab pangad teistele teenusepakkujatele. Direktiiv annab kontoteabe jagamise teenusele seadusliku aluse, kuid selle kasutuselevõtt eeldab eraldi pankadevahelisi kokkuleppeid ja arendusi.

"See direktiiv ise loomulikult ei sunni kedagi mingisuguseid teenuseid osutama. Kohustuslikuks on tehtud see, et kõik finantsasutused, kes klientide kontosid hoiavad või makseteenuseid pakuvad, peavad seda võimalust lubama ehk kui on vahendaja, kes soovib selle panga klienti teenindada, siis see võimalus peab olemas olema. Ja selle nõude on kõik Eesti pangad ka täitnud," rääkis Toomla.

Samas oleks Toomla sõnul kontode jagamine alles pankade ristkasutuse kõige esimene samm. Kindlasti ei saaks konto andmetele ligi inkassofirmad, sest klient selleks luba ei anna.