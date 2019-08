Uuringufirma IBRiS arvamusküsitluse kohaselt toetab PiS-i 41 protsenti valijatest. See on üks protsendipunkt vähem kui juulis, vahendas Reuters.

Peamist opositsiooniparteid Kodanikuplatvorm toetus on sama mis juulis ehk 25 protsenti.

Kolme vasakpoolset parteid ühendava koalitsiooni Lewica toetus on kerkinud kolme protsendipunkti võrra 13 protsendi peale.

Kuus protsenti valijatest annaks hääle valimisliidule PSL/Kukiz'15, mis koosneb Poola Põllumeeste Parteist ja muusik Pawel Kukizi protestiparteist Kukiz'15.

Viieprotsendilise valimiskünnise lähedal on ka paremäärmuslikke parteisid ühendav liit Konfederacja. Viimase eesotsas on kunagine skandaalne eurosaadik Janusz Korwin-Mikke, kes on muuhulgas paistnud silma Kremli propagandat toetavate avaldustega ning külastanud ka okupeeritud Krimmi poolsaart.

Poolas toimuvad parlamendi mõlema koja valimised 13. oktoobril.